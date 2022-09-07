Контрабандистів затримали на гарячому, при підготовці до відправки безпілотників з сигаретами

Вночі 7 вересня оперативники відділу «Смільниця» Львівського прикордонного загону викрили спробу переправлення контрабандних сигарет за допомогою саморобних літальних апаратів. Частину товару українці вже встигли перекинути до Польщі.

«На околиці населеного пункту Тернава, на відстані 10 км від державного рубежу, прикордонники заскочили на гарячому групу чоловіків, які намагались запустити у повітря чотири саморобні безпілотники. Помітивши наряд, чоловіки покинули своїх «пташок» та вдались до втечі», – повідомили у Держприкордонслужбі.

За допомогою самостійно сконструйованих літальних апаратів контрабандисти планували перекинути до Польщі 3600 пачок сигарет без акцизних марок. На місці злочину також був позашляховик з причепом, техніка для запуску безпілотників, чорнові записи, банківські картки, 4000 польських злотих та понад 2000 гривень. Усе вилучили і передали поліцейським.

У прикордонслужбі додали, що контрабандисти встигли запустити свої безпілотники, вони пролетіли 10 км територією Польщі. Інформацію про це вони передали польським колегам, які на своїй території знайшли пакунки з сигаретами, а також затримали чоловіка, який прибув за товаром.

Прикордонники не повідомляють особисті дані контрабандистів, зазначаючи, що ще встановлюють цю інформацію.