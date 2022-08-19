Саморобний безпілотник здійснював пробний політ

Буковинські прикордонники затримали саморобний безпілотник контрабандистів, який використовують для переправлення сигарет закордон. Виявили апарат за звуком двигунів. Відомо, що безпілотник здійснював пробний політ і впав.

Як повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби, безпілотник виявили ввечері четверга, 18 серпня, військовослужбовці відділення «Шепіт» на Буковині. Прикордонники отримали оперативну інформацію щодо ймовірного використання безпілотного літального апарату для контрабанди сигарет через кордон.

«Для перевірки місцевості прибула група офіцерів оперативно-розшукового підрозділу загону. Як результат за 350 метрів до кордону було знайдено безпілотний літальний апарат дистанційного керування», – йдеться у повідомленні.

У прес-службі прикордонників уточнюють, що безпілотник вдалося виявити за звуком двигунів. Апарат здійснював пробний політ, однак контрабандисти не впоралися з керуванням і їх безпілотник впав. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини порушення та особи причетних до злочину.