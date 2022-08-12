Затримали прикордонника при одержанні 40 тис. хабара від контрабандистів

Інспектора відділу прикордонної служби «Ужгород» затримали під час одержання 40 тис. грн за надання інформації про розташування прикордонних патрулів контрабандистам. Такі дані допомагали їм безперешкодно переправляти сигарети закордон. Наразі затриманий прикордонник перебуває у СІЗО, за скоєне йому загрожує до 10 років ув’язнення.

Про затримання інспектора-прикордонника на хабарі повідомила прес-служба Закарпатської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону у п’ятницю, 12 серпня. За версією слідства, інспектор відділу прикордонної служби «Ужгород» 94-го прикордонного загону за гроші надавав службову інформацію про час та місця перебування прикордонних нарядів.

«Таким чином потенційні контрабандисти могли безперешкодно переправляти цигарки за межі України. Затримали фігуранта 10 серпня 2022 року в порядку ст. 208 КПК України – під час отримання обіцяних 40 тис. грн», – йдеться у повідомленні прокуратури.

Як у коментарі ZAXID.NET уточнила речниця Закарпатської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Юлія Шевченко, фігуранту справи 19 років. Затримали інспектора прикордонного відділу в Ужгороді на одній із автозаправок.

Стосовно прикордонника правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 ККУ, йому повідомили про підозру в одержанні хабара за сприяння контрабанді сигарет. Наразі спецпрокурори вирішують питання щодо обрання прикордоннику міри запобіжного заходу. Санкція статті передбачає до 10 років ув’язнення з трирічним позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та з конфіскацією майна.