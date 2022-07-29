Затриманий перебуває у СІЗО, за хабарі йому загрожує до 10 років ув'язнення

Лікаря Свалявської міської лікарні затримали на хабарі у 200 доларів за оформлення довідки про інвалідність. Пацієнт, якому мали видати документ, має всі підстави для встановлення групи інвалідності, проте лікар вимагав від родичів чоловіка кошти за довідку. Медика затримали під час одержання хабара, наразі він перебуває у СІЗО, за скоєне чоловікові загрожує до 10 років тюрми.

Як у п’ятницю, 29 липня, повідомила прес-служба Закарпатської обласної прокуратури, лікар Свалявської міської лікарні вимагав і одержав хабар у сумі 200 доларів США за оформлення довідки про інвалідність.

За даними слідства, лікар обіцяв за кошти не перешкоджати чоловікові в одержанні довідки медико-соціальної експертної комісії, що засвідчує групу інвалідності. У прес-службі прокуратури уточнюють, що пацієнт мав усі підстави для законного отримання документа.

Лікарю оголосили про підозру за ч. 3 ст. 368 ККУ (отримання хабара). Наразі чоловік перебуває у СІЗО, за скоєне йому загрожує до 10 років позбавленні волі з конфіскацією майна і забороною займатися певною діяльністю на три роки.