Лікаря Свалявської міської лікарні затримали на хабарі у 200 доларів за оформлення довідки про інвалідність

Свалявський районний суд Закарпатської області виніс вирок лікарю-невропатологу Сергію Цімболинцю, який вимагав хабар за призначення інвалідності хворому чоловікові. Суд визнав лікаря винним у кримінальному правопорушенні, призначивши покарання – 34 тис. грн з забороною працювати членом ЛКК протягом року.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у жовтні 2024 року, лікар-невропатолог Свалявської міської лікарні Сергій Цімболинець, працюючи членом лікарсько-консультативної комісії (ЛКК), за даними правоохоронців, вимагав хабар за призначення першої групи інвалідності своєму пацієнту. Зокрема, лікар зібрав усі документи для отримання довідки про групу інвалідності чоловіку, який має ураження опорно-рухового апарату та нервової системи (ліва частина його тіла є паралізована). Зібрані документи він передав до Мукачівської МСЕК.

У липні 2022 року, за даними правоохоронців, Сергій Цімболинець заявив зятю свого пацієнта, що йому потрібно віддячити за отримання довідки МСЕК грошима чи паливно-мастильними матеріалами. Під час другої зустрічі він озвучив суму 200 доларів, які він нібито має передати представнику Мукачівської МСЕК. Після передачі хабаря невропатолога затримали, бо чоловік, у якого вимагали хабар, звернувся до правоохоронців.

Щодо лікаря порушили кримінальну справу. У суді він частково визнав свою провину та заявив, що на замовлення невідомих людей його спровокували на отримання грошей задля дискредитації. Він визнав, що вчинив неправильно, та заявив, що має великий стаж та бездоганну репутацію.

Справу розглянув суддя Павло Уліганинець, який дослідив усі матеріали та визнав лікаря винним в отриманні хабаря – йому призначили 34 тис. грн штрафу із забороною працювати членом ЛКК протягом року. 200 доларів хабаря, які вилучили правоохоронці, повернуть власнику. Вирок ще можна оскаржити.