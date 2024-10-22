Юрій Веклинець працював керівником обласної МСЕК із 2017 року

Голова Закарпатської облради Роман Сарай підписав розпорядження про звільнення керівника медико-соціальної експертної комісії Юрія Веклинця. Про це 21 жовтня повідомив журналіст Віталій Глагола, а також «Суспільне. Ужгород».

Віталій Глагола у своєму телеграм-каналі поширив розпорядження про звільнення Юрія Веклинця з посади головного лікаря обласного МСЕК. Цю інформацію «Суспільному» підтвердив перший заступник голови Закарпатської обласної ради Андрій Шекета.

За його словами, керівника обласної МСЕК Юрія Веклинця звільнили після подання ним заяви. Відповідне розпорядження голова обласної ради Роман Сарай підписав 21 жовтня.

Клікніть для збільшення

«Юрія Веклинця звільнили за згодою сторін. Рішення про звільнення він прийняв за власним бажанням», – сказав Андрій Шекета. Юрій Веклинець працював керівником обласної МСЕК із 2017 року.

Згідно з декларацією на сайті НАЗК, у 2023 році Юрій Веклинець отримав 378 тис. грн зарплати та 12 тис. грн матеріальної допомоги у обласному МСЕК, а також 151 тис. грн пенсії. Його дружина Тетяна Веклинець отримала 300 тис. грн зарплати від виконкому Ужгородської міськради та 33 тис. грн пенсії. Свої заощадження подружжя зберігає готівкою: 220 тис. грн та 20 тис. доларів.

Юрій Веклинець із 2021 року є власником авто Volkswagen Tiguan Elegance (2021 р. в.), вартістю понад мільйон гривень, та може користуватись авто Škoda Kodiaq 2020 року випуску, яке записане на Наталію Веклинець.

Із нерухомості подружжя має дві земельні ділянки та житловий будинок (95 м2) в Ужгороді. Протягом 2022-2023 років Юрій Веклинець став власником чотирьох земельних ділянок у селі Нижнє Солотвино біля Ужгорода.

Нагадаємо, ДБР виявило у помешканні керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи майже 6 млн доларів. А також 100 тис. доларів у робочому кабінеті жінки та 2,5 млн доларів на закордонних рахунках. 16 жовтня журналіст Юрій Бутусов повідомив, що вона допомогла оформити інвалідність 50 прокурорам та їхнім родичам.

Згодом факти корупції почила виявляти й у інших МСЕКах, а президент Володимир Зеленський призначав засідання РНБО та заявив, що очікує від правоохоронців «жорстких рішень».