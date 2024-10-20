Володимир Зеленський відреагував на корупційні схеми у МСЕК

Володимир Зеленський відреагував на інформацію про виявлення нібито інвалідності у багатьох прокурорів. Глава держави призначив засідання Ради нацбезпеки та оборони (РНБО) щодо корупційних схем в медико-соціальних експертних комісіях (МСЕК). Про це президент України повідомив у вечірньому зверненні у неділю, 20 жовтня.

«На жаль, у тилу тут стаються речі, з якими жодних ворогів не треба. Це реально внутрішній ворог. Те, що відбувається із МСЕК та нахабством людей, зокрема прокурорів, які скористались своїми зв’язками з МСЕК та оформили собі фальшиві інвалідності. Я чекаю від правоохоронців зокрема, передусім – СБУ, ДБР, Офісу Генпрокурора – відповідних швидких жорстких рішень», – сказав Володимир Зеленський.

Зазначимо, що у неділю, 20 жовтня, Офіс генпрокурора повідомив про перші результати розслідування. Зокрема, встановлено що 61 прокурор Хмельниччини має інвалідність. Йдеться про обласну та окружні прокуратури області. Відомом, що з них 50 прокурорів отримали інвалідність до початку повномасштабного вторгнення.

«Дуже важливо встановити, за яких обставин вони отримали інвалідність, тому що частка таких співробітників у Хмельницькій області є дуже високою. Ми будемо інформувати суспільство про всі етапи та результати цієї перевірки», – повідомив генпрокурор Андрій Костін.

Андрій Костін також наголосив, що прокурорам, які мають сумнівні діагнози, варто добровільно пройти повторне обстеження. Поки це «не зроблено в межах кримінальних проваджень».

Генпрокурор також повідомив, що за його ініціативи створили робочу групу, до складу якої увійдуть міжнародні експерти. Вони комплексно оцінять ситуацію та допоможуть унеможливити подібні зловживання в майбутньому, розробивши для цього низку відповідних рішень.

Нагадаємо, ДБР виявило у помешканні керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи майже 6 млн доларів. А також 100 тис. доларів у робочому кабінеті жінки та 2,5 млн доларів на закордонних рахунках.

16 жовтня журналіст Юрій Бутусов повідомив, що керівниця МСЕК на Хмельниччині Тетяна Крупа допомогла оформити інвалідність 50-м прокурорам та їхнім родичам. Того ж дня Офіс генпрокурора повідомив, що розпочав службове розслідування. Його проводитимуть не лише у прокуратурі Хмельницької області, а й в інших органах прокуратури.

19 жовтня стало відомо, що керівниця Черкаської обласної прокуратури 42-річна Катерина Шевцова з 2020 року отримує пенсію. Лише за 2023 рік вона отримала пенсію на суму понад 785 тис. грн.