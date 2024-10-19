Керівниця Черкаської обласної прокуратури Катерина Шевцова отримала у 2023 році пенсію у розмірі 785 тис. грн

Керівниця Черкаської обласної прокуратури 42-річна Катерина Шевцова з 2020 року отримує пенсію. Лише за минулий рік вона отримала грошових виплат на суму понад 785 тис. грн. Про це йдеться у матеріалі «Цензор.НЕТ», опублікованому у суботу, 19 жовтня.

Катерина Шевцова народилась у Харкові 20 серпня 1982. Вона обіймає посаду керівниця Черкаської обласної прокуратури з 31 жовтня 2023 року. Загалом в органах прокуратури працює з 2004 року.

Відповідно до декларації про доходи, Катерина Шевцова почала отримувати пенсію у 2020 році. Тоді за рік вона отримала 186 627 грн. Вже у 2023 році виплати за рік склали 785 435 грн – приблизно 65 тис. в місяць. Як зазначає журналіст Юрій Бутусов, це найбільша пенсія серед прокурорів України.

Судячи з розміру виплати, ймовірно, пенсія Шевцовій призначена у зв’язку з інвалідністю. Відповідно до закону «Про прокуратуру», розмір такої пенсії становить 60% від заробітної плати та призначається людям з I або II групою інвалідності. Щоб отримувати таку виплату необхідно мати щонайменше 10 років робочого стажу в органах прокуратури. Однак, наразі невідомо, на яких підставах у Пенсійному фонді нараховували пенсію Катерині Шевцовій.

Крім того, журналісти з’ясували, що керівник Черкаської окружної прокуратури Андрій Замотайло також отримує пенсію. Щоправда, втричі меншу суму, ніж Катерина Шевцова, – 251 160 грн. Андрій Замотайло народився у 1984 році, в органах прокуратури працює з 2006 року, а посаду керівника окружної прокуратури обіймає з 2019 року.

Андрій Замотайло – керівник Черкаської окружної прокуратури

«Цензор.НЕТ» також нагадав, що з 2020 року ДБР проводить розслідування щодо 70 працівників прокуратури на Черкащині, яким протягом двох років була встановлена інвалідність. За даними джерел «Цензор.НЕТ», наразі ДБР нікому не повідомляло про підозри у цій справі. Журналісти припускають, що це пов’язано з тим, що прокурорів не можна направити на повторне проходження МСЕК, яке б могло спростувати чи підтвердити наявність діагнозів.

Нагадаємо, на початку жовтня ДБР виявило у помешканні керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи майже 6 млн доларів у різній валюті та коштовності. Ще 100 тис. доларів слідчі знайшли у робочому кабінеті жінки та 2,5 млн доларів на закордонних рахунках.

16 жовтня журналіст Юрій Бутусов повідомив, що керівниця МСЕК на Хмельниччині Тетяна Крупа допомогла оформити інвалідність 50-м прокурорам та їхнім близьким родичам. Того ж дня Офіс генерального прокурора повідомив про початок службового розслідування. Його проводитимуть не лише у прокуратурі Хмельницької області, а й в інших органах прокуратури.