Правоохоронця затримали на гарячому одразу після отримання хабара

На Хмельниччині працівники ДБР затримали поліцейського, який вимагав 5 тис. доларів у підозрюваного. Відомо, правоохоронець вимагав гроші у директора одного з підприємств Міноборони, щодо якого він розслідував справу про отримання хабара. Поліцейський за цю суму обіцяв посприяти у покращенні перебуванні підозрюваного в СІЗО та допомогти перекваліфікувати справу на більш м'яку статтю. Після отримання хабара його затримали. За вимагання йому загрожує до семи років тюрми.

Про затримання старшого оперуповноваженого управління стратегічних розслідувань Хмельниччини стало відомо в п'ятницю, 12 серпня.

За даними слідства, поліцейський з погрозами вимагав 5 тис. доларів у підозрюваного в одержанні неправомірної вигоди – директора одного із підприємств Міноборони. За ці гроші він обіцяв посприяти йому у покращенні умов перебування у тимчасовому ізоляторі та не вносити в офіційні документи інформацію, яка може бути використана як доказ його вини у суді.

«Також поліцейський пообіцяв йому нібито сприяння у обранні судом запобіжного заходу, не пов’язаного з триманням під вартою та перекваліфікацію прокурором злочину на частину статті, яка передбачає більш м’яке покарання, а саме з частини 3 на частину 1 статті 368 (отримання неправомірної вигоди)», – йдеться у повідомленні прес-служби Офісу генпрокурора.

Правоохоронця затримали на гарячому, одразу після отримання хабара. Наразі справу кваліфікують за ч.2 ст. 189 ККУ (вимагання). У разі доведення вини йому загрожує від трьох до семи років ув'язнення. Незабаром йому повинні вручити підозру та відсторонити від посади.