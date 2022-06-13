35-річний чоловік запропонував начальнику Хмельницького районного відділення поліції 2 тис. грн

У Хмельницькому чоловік прийшов до місцевого відділення поліції, щоб дати хабар начальнику. Він хотів уникнути відповідальності за незаконну торгівлю, за яку йому загрожувало до 120 грн штрафу. Чоловік пропонував начальнику Хмельницького райвідділення поліції 2 тис. грн, але той гроші не взяв, а натомість викликав слідчих. Тепер за пропозицію хабара 35-річному торгівцеві загрожує мінімум 17 тис. грн штрафу.

Як повідомляє прес-служба поліції Хмельниччини, 10 червня на 35-річного чоловіка склали адмінпротокол за незаконну торгівлю. Під час рейду місцевими ринками дільничі офіцери виявили чоловіка, який торгував з декількох точок продуктами без належних документів та у невстановленому місці.

Відтак на нього склали протокол за ч.1 ст. 160 КУпАП (торгівля в містах з рук на вулицях та в інших невстановлених місцях). За це йому загрожував штраф від 17 до 120 грн.

Втім, чоловік вирішив уникнути відповідальності. «З метою уникнення адміністративної відповідальності торговець прийшов до відділення поліції і намагався надати начальнику неправомірну вигоду у вигляді 2 тис. грн. Працівник поліції одразу ж викликав на місце події слідчо-оперативну групу», – йдеться у повідомленні.

Щодо цього інциденту слідчі відкрили кримінальне провадження ч.1 ст. 369 ККУ (пропозиція неправомірної вигоди службовій особі). Тепер чоловікові загрожує як мінімум від 17 до 68 тис. грн штрафу.