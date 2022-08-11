На посаді голови Полонської РДА Віктор Солодкий пропрацював майже півтора роки

Верховний суд призначив дев'ять років ув'язнення екс-голові Полонської РДА Віктору Солодкому, якого в 2018 році затримали на хабарі в 17 тис. доларів. Ці гроші посадовець вимагав у представника фермерського господарства за передачу в оренду 94 га землі. Суд першої інстанції призначив Віктору Солодкому дев'ять років ув'язнення, згодом це рішення затвердив апеляційний суд, а тепер остаточну крапку в цій справі поставив Верховний суд України.

Постанову прийняв Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду в середу, 10 серпня. «Як установили суди, у березні 2018 року тодішній голова РДА вимагав у представника фермерського господарства неправомірну вигоду за винесення розпорядження про виготовлення та затвердження технічної документації із землеустрою, а також укладення договорів оренди земельних ділянок площею 94 га для ведення сільського господарства терміном на 10 років. Отримана сума неправомірної вигоди – 17,2 тис. доларів», – йдеться у повідомленні прес-служби суду.

Віктора Солодкого затримали в серпні 2018 року в його власному кабінеті під час отримання першої частини траншу. Загалом він мав отримати 33 тис. доларів. За два тижні після інциденту президент звільнив його з посади. Віктор Солодкий намагався оскаржити це рішення в Окружному адмінсуді Києва, але позов не задовольнили.

В 2021 році Ізяславський райсуд визнав його винним у порушенні ч.4 ст. 368 ККУ (прийняття неправомірної вигоди) та призначив йому дев'ять років ув'язнення, постановив конфіскувати все майно, окрім житла. Крім того, йому на три роки заборонили обіймати посади в держорганах.

Згодом це рішення затвердили в апеляційному суді. Захисник обвинуваченого подав касаційну скаргу, але Верховний Суд залишив вирок без змін.