Викладачку затримали у лютому 2022 року при одержанні частини суми хабара

Суд визнав доцентку Хмельницького університету управління і права Уляну Олійник винною у хабарництві та зобов’язав сплатити 51 тис. грн штрафу. За даними слідства, викладачка вимагала від аспіранта 12 тис. доларів хабара за вплив на комісію при захисті дисертації та сприяння в отримані ступеня кандидата юридичних наук. Уляну Олійник затримали у лютому 2022 року при одержанні частини суми – 4 тис. доларів. У суді викладачка визнала свою вину.

Про вирок доцентці кафедри теорії держави і права Хмельницького університету управління і права імені Леоніда Юзькова, завідувачці аспірантури та докторантури Уляні Олійник стало відомо після повідомлення інформаційної агенції «ХМ-інсайд». Як зазначається у вироку суду, про отримання хабара від аспіранта викладачка домовилася ще у червні 2021 року, коли чоловік мав намір вступити до аспірантури.

Під час спілкування доцента повідомила чоловікові, що може допомогти йому вступити до аспірантури та захистити наукову дисертацію, бо особисто знає членів екзаменаційної комісії, опонентів та членів вченої ради, які прийматимуть відповідне рішення

Уляна Олійник зазначила, що за позитивне вирішення питання, складання іспитів, отримання позитивних відгуків від опонентів, захист дисертації та здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук, вона попросила хабар у сумі 12 тис. доларів США. Пізніше аспірант двічі заплатив викладачці по 1,5 тис. грн за складання іспитів, а у січні 2022 року Уляна Олійник повідомила йому, що буде науковим керівником та сказала, що за здобуття наукового ступеня, вплив на членів екзаменаційної комісії та вченої ради щодо позитивного захисту дисертації, аспіранту треба заплатити 4 тис. доларів із раніше обумовленої в суми в 12 тис. доларів.

У лютому 2022 року під час зустрічі з аспірантом біля обласної філармонії Уляна Олійник отримала 4 тис. доларів хабара. Викладачку затримали одразу після виходу з машини. Доцентка визнала свою вину, уклала з прокурором угоду про визнання винуватості.

Відтак, суддя Хмельницького міськрайонного суду Олег Антонюк визнав Уляну Олійник винною за ч. 2 ст. -2 ККУ (отримання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування). За скоєне викладачку зобов’язали сплатити штраф у сумі 51 тис. грн. Крім того, Уляна Олійник має відшкодувати на користь держави 3,6 тис. грн процесуальних витрат. Вирок може бути оскаржений в апеляційному суді протягом 30 днів.