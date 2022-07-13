Іван Тулик брав хабарі за ухвалення рішень на користь однієї сторони

Засудженому до шести років ув’язнення судді із Закарпаття Івану Тулику скасували вирок: Верховний суд вирішив, що покарання судді за хабар треба скасувати, бо обвинувальний акт стосовно Івана Тулика був направлений до суду з порушеннями строків розслідування. Відтак, суд скасував покарання обвинуваченому, закрив справу та вирішив звільнити суддю з-під варти одразу в залі засідань.

Про постанову Касаційного кримінального суду у середу, 13 липня, повідомило видання «Слово і діло» з посиланням на дані судового реєстру. Рішення стосовно засудженого за хабарі судді Рахівського районного суду Івана Тулика Верховний суд виніс ще 1 червня 2022 року. Відповідно до постанови, суд повністю скасував вирок попередніх інстанцій, яким суддю визнали винним у хабарництві, зняв арешт із майна обвинуваченого та звільнив Івана Тулика з-під варти. Причину рішення суд аргументував тим, що обвинувальний акт стосовно рахівського судді Івана Тулика був направлений до суду з порушенням строків досудового розслідування.

Зазначимо, рахівський суддя Іван Тулик був затриманий на хабарі у березні 2019 року: він отримав від місцевого мешканця 10 тис. грн за ухвалення судового рішення на його користь. У лютому 2021 року його засудили до 6 років ув’язнення з конфіскацією майна, у листопаді 2021 року апеляційна палата ВАКС визнала вже колишнього суддю винуватим за ч. 2 ст. 369-2 та ч. 3 ст. 368 ККУ та пом’якшила покарання, зменшивши термін до 5 років позбавлення волі із забороною обіймати посади судді на 3 роки та конфіскацією усього належного йому майна.

Справу розслідували детективи Національного антикорупційного бюро. Вони встановили, що суддя вимагав від мешканця Рахова 10 тис. грн за ухвалення судового рішення на його користь. Його затримали 20 березня 2019 року під час отримання хабаря. Згодом слідство встановило ще один епізод злочинної діяльності цього ж судді – тиск на іншого суддю Рахівського районного суду в обмін на 10 тис. грн.

Додамо, Іван Тулик працював суддею в Рахові з 2007 року. Він був призначений Верховною Радою на п'ять років, а в 2012 році був обраний на посаду судді Рахівського райсуду безстроково.