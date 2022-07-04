Затримали заступника начальника міграційної служби у Києві, який за хабарі легалізовував росіян

СБУ затримала на хабарі 10 тис. доларів заступника начальника Центрального міжрегіонального управління Державної міграційної служби у Києві та Київській області Дмитра Лемеша. Посадовець разом зі спільником за хабарі організували схему легалізації росіян, які втекли з РФ в Україну.

За даними СБУ і Офісу генпрокурора, викрите угруповання займалось незаконною легалізацією іноземців в Україні. Клієнтами були громадяни Росії та країн з підвищеною терористичною загрозою з Близького Сходу та Центральної Азії. Цих нелегалів, як зазначають в СБУ, могли використовувати спецслужби РФ для проведення підривної діяльності в Україні.

«Посадовець міграційної служби, залучивши товариша, підшукував мігрантів і пропонував їм за 10-15 тис. доларів США оформити дозвіл на постійне проживання в Україні. Остаточна сума «винагороди» залежала від країни походження, типу документів і термінів їх оформлення», – йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора.

Фігурантів затримали на гарячому під час отримання хабара

За даними правоохоронців, учасники схеми «гарантували» іноземцям видачу посвідок на тимчасове або постійне проживання в Україні, посвідчення біженців і навіть працевлаштування у Києві та Львові у сервісах швидкої доставки. До викриття фігурантів залучали і львівських правоохоронців.

Затримали посадовця міграційної служби «на гарячому» – одразу після отримання від заявника 10 тис. доларів хабара. СБУ провела 35 обшуків за місцем роботи посадовця та місцем проживання підозрюваних. У результаті вилучено понад 160 пакетів документів іноземців, у тому числі громадян РФ, яких підозрювані мали намір легалізувати на території України, а також великі суми готівки – понад 320 тис. доларів США і 400 тис. грн.

Кримінальне провадження відкрите за одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище (ч. 3 ст. 368 ККУ).

Правоохоронці не розголошують прізвище затриманого посадовця міграційної служби. За даними ZAXID.NET, на хабарі затримали заступника начальника Центрального міжрегіонального управління Державної міграційної служби у Києві та Київській області Дмитра Лемеша.