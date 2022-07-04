Після викриття на хабарі Анатолію Гуромі різко стало погано, тому на місце викликали швидку

Екс-депутата Кам'янець-Подільської міськради Анатолія Гурому засудили до чотирьох років ув'язнення за спробу дати хабар. В 2019 році чоловік намагався відкупити свого сина, який наразі також є депутатом міськради, від адмінвідповідальності за невчасне подання декларації. Анатолій Гурома запропонував співробітнику управління захисту економіки 500 доларів, але грошей той не взяв, натомість щодо цього інциденту розпочали розслідування. Справу розглядали три роки, врешті суд виніс вирок і призначив йому чотири роки тюрми. Крім того, врятувати сина від адмінпокарання чоловікові не вдалось: як з'ясувалось, ще в 2019 суд призначив Степану Гуромі 850 грн штрафу.

Як йдеться у вироку Дунаєвецького райсуду, 53-річного Анатолія Гурому затримали в січні 2019 року. Чоловік прийшов в управління захисту економіки, щоб відкупити свого сина-депутата Степана Гурому від покарання за статтею про порушення вимог фінансового контролю: він не подав зміни про свій фінансовий стан у декларацію. За це Степану Гуромі загрожувало до 3,4 тис. грн штрафу.

Анатолій Гурома запропонував правоохоронцям 500 доларів хабара. Втім, грошей ніхто не взяв, натомість розпочали розслідування.

В суді обвинувачений заперечував свою провину. Він заявив, що працівники управління начебто самі натякали на можливість вирішити проблему за гроші, але він цього робити не хотів.

«Дана справа є провокацією проти нього як опозиційного політика, депутата, він мав ворогів, в тому числі правоохоронців, які таким чином відсторонили його від активної діяльності», – такі аргументи наводив у суді Анатолій Гурома.

Натомість суд дійшов до висновку, що чоловік таки винен в порушенні ч. ст 369 (пропозиція неправомірної вигоди службовій особі). Це підтвердили покази очевидців та відео з камери спостереження, що була встановлена у кабінеті.

Відтак суддя Олексій Сосна призначив йому чотири роки ув'язнення без конфіскації майна. 500 доларів конфіскують для держави. Вирок поки не набрав законної сили, його можна оскаржити в апеляційному суді.

Додамо, що Анатолій Гурома у попередній каденції був депутатом Кам'янець-Подільської міськради від «Радикальної партії». Згідно з даними на YouControl, також він очолює громадську організацію «Самоврядування ринку». Сам він також є підприємцем на ринку. Місцеві ЗМІ називали його одним з найбагатших депутатів міськради.

Його син, 27-річний Степан Гурома, наразі залишається депутатом Кам'янець-Подільської міськради від партії «Рідне місто». Вперше депутатом його обрали в 2015 році. Тоді він, як і батько, обирався від «Радикальної партії». Вже наступного разу він переобрався в міськраду від партії «Рідне місто».

Зазначимо також, що Степана Гурому таки оштрафували за статтею про порушення вимог фінансового контролю, від чого його намагався відкупити батько. Щоправда, судили не за частиною другою, а за частиною першою, яка передбачає значно менший штраф. Суд призначив депутату 850 грн стягнень.