Слідчі ДБР повідомили про підозру двом працівникам Хмельницької митниці, недбалість яких завдала збитків бюджету на більш ніж 500 тис. грн. Посадовці неправильно оформили товар, що дало змогу його власникам уникнути сплати акцизного податку. Відтак бюджет недоотримав 537 тис. грн. За своєне їм загрожує максимум до п'яти років тюрми.

Про вручення підозри повідомила прес-служба ДБР у четвер, 12 травня. За версією слідства, під час митного оформлення газового конденсату митники не вжили достатніх заходів для встановлення точних характеристик товару, що підлягав розмитненню.

«Відтак, посадовці здійснили митне оформлення більш ніж 68 тис. кг товару за іншою специфікацією, що дозволило уникнути акцизного податку та зменшило суму податку на додану вартість. У результаті держава недоотримала платежів на загальну суму у майже 537 тис. грн», – йдеться у повідомленні.

В обох випадках слідчі ДБР повідомили посадовцям про підозру у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України). Санкція статті передбачає позбавлення волі до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади до трьох років та зі штрафом до 12 тис. грн.