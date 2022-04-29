В Україну сигарети завезли під виглядом керамічної плитки

Працівнику митного поста «Ягодин» загрожує до п'яти років ув'язнення за службове підроблення і недбалість. Посадовець дозволив ввезти в Україну сигарети під виглядом плитки, що дозволило контрабандистам уникнути сплати мита на 46 млн грн.

Схему ввезення до України сигарет під виглядом керамічної плитки працівники ДБР викрили в червні 2021 року. Слідство встановило, що до махінацій був залучений головний державний інспектор одного з відділів митного поста «Ягодин».

«Тоді він вніс недостовірні дані щодо номенклатури товару до автоматизованої системи митного оформлення. Це дозволило організаторам уникнути сплати акцизного збору до бюджету на майже 46 мільйонів гривень», – йдеться в повідомленні ДБР.

Зауважимо, що білоруські сигарети завозили з Польщі. Працівники Луцького прикордонного загону відстежили вантажівку з контрабандою та знайшли склад, де її розвантажили. Звідти вилучили мільйон сигарет, тонну спирту і 2,5 тис. пляшок алкогольних напоїв. Загальна сума вилучених товарів становила 16 млн грн.

Слідчі ДБР вже скерували до суду обвинувальний акт у цій справі. Митнику інкримінують порушення двох статей ККУ: ч.1 ст. 366 (службове підроблення) та ч.2 ст. 367 ККУ (службова недбалість).

Максимальне покарання, яке загрожує митнику за цими статтями, передбачає до п'яти років ув'язнення.