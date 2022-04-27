Бурштин намагались вивезти з України за підробленими документами

У пункті пропуску «Ягодин» правоохоронці затримали бус, в якому було 20 мішків з бурштином. Загальна вага дорогоцінного каміння, яке намагались незаконно вивезти з України за підробленими документами, становить понад 236 кг. Щодо інциденту відкрито кримінальне провадження.

Бус із бурштином затримали ще 14 квітня, втім, про інцидент стало відомо лише у середу, 27 квітня, після повідомлення прес-служби прокуратури Волині. Вночі 14 квітня в пункті пропуску «Ягодин» правоохоронці затримали бус, в якому було 20 мішків із дорогоцінним камінням.

«Задоволивши клопотання прокурорів Ковельської окружної прокуратури, суд наклав арешт на понад 236 кг бурштину-сирцю, який службові особи одного з суб'єктів господарювання намагалися вивезти з України за підробленими документами», – йдеться у повідомленні.

Бурштин та документи на нього визнані речовими доказами у розслідуваному Ковельським районним управлінням поліції кримінальному провадженні, відкритому за ч.1 ст. 240-1 ККУ (незаконне перевезення бурштину) та ч.4 ст. 358 ККУ (використання підроблених документів). Стаття про перевезення бурштину передбачає максимум до трьох років тюрми.