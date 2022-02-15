Луцький суд призначив 51 тис. грн штрафу чоловікові, який придбав 173 кг бурштину. Слідство встановило, що бурштин він придбав у вересні 2017 року, втім, у кого саме, з'ясувати так і не вдалось. В січні підозрюваний підписав угоду про винуватість, яку згодом затвердив суд.

Як йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду від 9 лютого, Олександр Руденко купив 173 кг бурштину в сировині у вересні 2017 року. Каміння він заніс до квартири за місцем своєї реєстрації. Також чоловік придбав 23 грами бурштину у декоративних елементах та 4 грами бурштину в сировині, які заніс до власного помешкання.

У кого саме чоловік придбав коштовне каміння, слідству з'ясувати не вдалось. Бурштин він зберігав до липня 2021 року, коли його під час обшуку виявили правоохоронці. Станом на 24 липня вартість знайденого в квартирах чоловіка бурштину оцінили сумарно в 32,7 тис. грн.

14 січня обвинувачений підписав угоду про винуватість з прокурором, в якій визнав провину та погодився на призначене покарання. Суддя Анатолій Марчук затвердив її. Відтак Олександра Руденка визнали винним у порушенні ч.1 ст.240-1 ККУ (незаконне придбання бурштину) та призначили йому 51 тис. грн штрафу. Вилучений бурштин конфіскують у власність держави. За проведені експертизи з чоловіка стягнуть 6,1 тис. грн.