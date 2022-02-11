На бурштинових копальнях регулярно виникають сутички нелегальних старателів з правоохоронцями

На бурштинових родовищах Рівненщини біля села Єльне виникла сутичка копачів з працівниками СБУ. Не бажаючи допускати на копальні силовиків, копачі розпочали бійку, яка переросла у стрілянину з боку працівників СБУ. У результаті п'ятеро осіб госпіталізували з вогнепальними пораненнями. Державне бюро розслідувань проводить перевірку цього інциденту.

Про розслідування конфлікту працівників СБУ з бурштинокопачами ДБР повідомило у п’ятницю, 11 лютого. Сутичка сталася напередодні близько 17:00 неподалік села Єльне Сарненського району. Працівники СБУ мали перевірити законність видобутку бурштину групою людей, однак ті почали чинити опір і не пускати силовиків на копальню. «Копачі вчинили бійку із застосуванням ножів, сокир та бензопил, а співробітники СБУ, у свою чергу, почали стріляти із вогнепальної зброї», – ідеться у повідомленні ДБР.

У результаті сутички п’ятьох цивільних осіб з вогнепальними пораненнями відвезли до лікарні. У чотирьох з них поранення ніг, ще в одного — поранення руки. ДБР повідомляє, що поранення не становлять загрози життю, тяжкість отриманих ушкоджень встановлюється.

Відкрито кримінальне провадження з попередньою кваліфікацією за ч. 2 ст. 365 ККУ (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу із застосуванням зброї).

Управління СБУ у Рівненській області повідомляє про поранення також і трьох їхніх працівників. Поліція зареєструвала кримінальні провадження за ч.2 ст.342 ККУ (опір працівникові правоохоронного органу), за ч.1 ст.294 (масові заворушення) та за ч.2 ст.345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу).