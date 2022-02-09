Артемій Рябчук, якого підозрюють у вбивстві п’яти людей на заводі «Південмаш»

Слідчі Державного бюро розслідувань наразі розглядають три версії трагедії на Південному машинобудівному заводі у Дніпрі («Південмаш»), де нацгвардієць Артемій Рябчук розстріляв своїх колег. Про це директор ДБР Олексій Сухачов повідомив на засіданні комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності, пише «Укрінформ».

За його словами, основною версією слідства є вчинення підозрюваним злочину через нестатутні відносини.

Також слідчі розглядають версію вчинення злочину у зв’язку із психічним захворюванням підозрюваного, його перебуванням у фізіологічному афекті.

Третя – вчинення злочину за дорученням іноземних спецслужб, недержавних організацій, приватних осіб з метою дискредитації системи правоохоронних органів в Україні, дестабілізації правопорядку в країні тощо.

У ДБР зазначили, що з метою перевірки цієї версії надані відповідні доручення управлінню СБУ в Дніпропетровській області. Зокрема, слідчими встановлено факт відвідування підозрюваним Російської Федерації у 2019 році, де він перебував два тижні.

Сухачов зазначив, що під час допиту підозрюваний пояснив, що військову службу у вказаній частині він розпочав наприкінці жовтня 2021 року. З його слів, злочин він вчинив на ґрунті неуставних відносин у вигляді психологічного впливу на нього з боку солдатів старшого призову, що почалось з кінця листопада 2021 року та тривало до моменту вчинення злочину.

Зазначається, що це виражалось у систематичному зневажливому ставленні до підозрюваного та цькуванні його, через повідомлення ним командирам про порушення статуту військовослужбовцями під час несення служби, примушуваннями старших службовців до виконання підозрюваним робіт з прибирання приміщень під час відпочинку у складі караулу, що приводило до знесилення його організму.

Також підозрюваний пояснив, що безпосередньо під час вчинення злочину він перебував у такому емоційному стані, як затьмарення свідомості, злості, що обмежувало його усвідомлення та звіт тим діям, які він вчиняв. При цьому підозрюваний спростував застосування до нього будь-якого фізичного насильства з боку інших військовослужбовців та командирів.

У ДБР зазначили, що вказані обставини будуть перевірятись під час проведення психолого-психіатричної експертизи. Під час проведення освідування підозрюваного встановлено, що тілесних ушкоджень він не має, в стані алкогольного сп’яніння не перебував.

У рамках досудового розслідування слідчі ДБР перевіряють факти недбалого ставлення до військової служби та бездіяльності керівництва військової частини де проходив службу підозрюваний. З цією метою допитано 29 осіб, з яких 9 – військові службові особи військової частини 3021, в тому числі заступники командира частини, командири рот, відділень тощо.

Стрілянина на «Південмаші»: що відомо

27 січня о 03:40 у Дніпрі, на території Південного машинобудівного заводу («Південмаш») військовий строкової служби Національної гвардії Артемій Рябчук розстріляв караул, який охороняв завод. У тій стрілянині п’ятеро людей загинули, ще п’ятеро отримали поранення. Серед загиблих – четверо військових і одна цивільна.

Після нападу Рябчук утік з автоматом Калашникова. Але через кілька годин хлопця затримали в передмісті Дніпра з автоматом. Він сам здався поліції. Пізніше у ЗМІ з’явилися відео допиту і затримання Рябчука. На записах він розповів про хронологію свого злочину.

Артемію Рябчуку повідомили про підозру за трьома статтями, невдовзі перевірять його психічний стан. Слідчі вивчають кілька версій, зокрема й нестатутні відносини.

Через цей інцидент командувач Нацгвардії Микола Балан подав у відставку.

28 січня Рябчука взяли під варту. Він визнав свою провину, але на початку лютого відмовився від усіх своїх свідчень.

У день стрілянини народна депутатка Юлія Яцик заявила, що з Рябчука знущалися, але двоє поранених нацгвардійців цю інформацію заперечили.

Після стрілянини правоохоронці провели обшук у військовій частині, в ході якого вилучено документи щодо порядку проходження служби, організації несення служби на території ДП «Південний машинобудівний завод ім. А.М. Макарова», призначено військову експертизу.

На даний час також перевіряються можливі факти порушення несення вартової служби, зокрема порядку зберігання та видачі бойової зброї та боєприпасів, допуску військовослужбовців до самостійного несення служби зі зброєю тощо.