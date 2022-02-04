Артемій Рябчук, якого підозрюють у вбивстві п’яти людей на заводі «Південмаш»

Нацгвардієць Артемій Рябчук, якого підозрюють у вбивстві п’яти людей на заводі «Південмаш» у Дніпрі, відмовився від своїх свідчень, попри те, що раніше він визнав провину в суді. Про це у п’ятницю, 4 лютого, повідомив «Укрінформ».

«Вчора Артемій Рябчук в нашій присутності написав заяву про відмову від всіх своїх попередніх свідчень у зв’язку з тим, що у нього не було на той момент якісного захисту», – повідомила адвокатка Рябчука Таміла Ульянова.

Вона також пообіцяла повідомити про деталі справи під час прес-конференції за участю правозахисників, яка запланована на 12 лютого.

Як повідомляється, Рябчук надіслав слідчому заяву з відмовою від своїх попередніх свідчень. Водночас, як кажуть у ДБР, це не вплине на той масив доказів, яким володіє слідство. Досудове розслідування триває.

«Громадське» нагадує, що адвокат Рябчука Ігор Степанов нещодавно подав заяви до ДБР та військової прокуратури з вимогою визнати Рябчука потерпілим у цій справі й відкрити кримінальне провадження для розслідування ситуації у військовій частині.

Як інформував ZAXID.NET, у ніч на четвер, 27 січня, Рябчук, який разом з товаришами по службі охороняв завод «Південмаш» у Дніпрі, відкрив стрілянину, внаслідок якої загинули четверо військових та одна цивільна жінка. Після цього він втік, але через шість годин його затримали.

Точні мотиви, якими керувався Рябчук, невідомі, однак, за інформацією народної депутатки Юлії Яцик, він став жертвою знущань з боку керівництва. Про несприятливу атмосферу в цій військовій частині також заявили колишні нацгвардійці й батьки двох солдатів, які загинули під час служби, нібито скоївши самогубство.

У зв’язку з цим інцидентом, командувач Національної гвардії Микола Балан подав у відставку.

28 і 29 січня у Дніпрі оголошено днями жалоби за вбитими на «Південмаші». Крім того, 28 січня Державне бюро розслідувань провело обшуки у військовій частині, де служив Рябчук.

Більше про Артемія Рябчука, який скоїв масове вбивство на «Південмаші», читайте у нашій статті.