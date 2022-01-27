20-річного строковика-нацгвардійця Артемія Рябчука затримали зі зброєю через кілька годин після злочину у місті Підгородне біля Дніпра

Поліцейські затримали 20-річного Артемія Рябчука, якого підозрюють у масовому вбивстві на заводі «Южмаш» у Дніпрі. Нацгвардійця затримали у сусідньому з Дніпром містечку Підгородне.

«В ході поліцейської операції “Сирена” вбивцю військовослужбовців Національної гвардії у м. Дніпро затримано», – сказано у повідомленні МВС без уточнення подробиць.

Міський голова Дніпра Борис Філатов повідомив, що Рябчука затримали в місті Підгородне Дніпропетровської області. Цю інформацію правоохоронці підтвердили.

За інформацією поліції Дніпропетровської області, до правоохоронців надійшло понад десять викликів від людей, які повідомили про підозрілих осіб.

«Під час відпрацювання одного з таких викликів поліцейські затримали військовослужбовця, який розстріляв п’ять людей та ще п’ять поранив», – додали у поліції й зазначили, що затримання відбулося о 09:30.

У свою чергу заступник директора територіального управління ДБР у Полтаві, діяльність якого також поширюється на Дніпропетровську область, Володимир Шило повідомив журналістам, що Рябчук сам зв'язався з правоохоронцями та здався їм. За словами Шила, якого цитує «Інтерфакс-Україна», нацгвардієць попросив випадкову жінку зв'язатися з поліцією та повідомити про його місце перебування.

Як повідомив після затримання міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, для вивчення обставин події буде створено комісію, яка встановить мотиви Рябчука.

«Також вивчатимуться обставини проходження Артемом Рябчуком військово-медичної комісії, його психічний стан на момент видачі допуску до зброї. Після вивчення умов та обставин, що призвели до трагедії, будуть зроблені висновки. У тому числі кадрові», – наголосив міністр.

Нагадаємо, Артемій Рябчук о 03:40 у четвер, 27 січня, розстріляв військовослужбовців Національної гвардії, які охороняли завод «Южмаш» у Дніпрі. Внаслідок стрілянини загинули четверо військових і одна працівниця заводу. Ще п’ятеро людей отримали поранення. Сам Рябчук з місця події втік, забравши з собою зброю.

Відомо, що Рябчука призвали до лав Нацгвардії у жовтні минулого року.