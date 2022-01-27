Вранці у четвер, 27 січня, солдат-строковик розстріляв караул військовослужбовців Національної гвардії на заводі «Южмаш» у Дніпрі. Загалом унаслідок розстрілу загинули п’ятеро військових і одна працівниця «Южмашу».

«27 січня о 03 год. 40 хв на території Південного машинобудівного заводу «Южмаш» сталася трагедія. Військовослужбовець Національної гвардії України солдат строкової служби Рябчук Артемій Юрійович 2001 р. н., під час видачі зброї з невстановлених причин, пострілами з автомата Калашникова розстріляв караул військовослужбовців НГУ, після чого зі зброєю втік», – повідомило Міністерство внутрішніх справ.

У відомстві зазначили, що п’ятеро нацгвардійців загинули на місці, шоста померла під час того, як медики надавали їй допомогу. У Facebook МВС уточнило, що шоста жертва була працівницею заводу. Ще четверо військових отримали поранення, серед них – одна жінка.

«У місті введено поліцейську операцію «Сирена». По тривозі піднятий особовий склад підрозділів Національної поліції та Національної Гвардії. Мотиви скоєного злочину поки невідомі», – йдеться у повідомленні.

Відомо, що строковик, який розстріляв людей на «Южмаші», родом з Ізмаїла Одеської області.