Рябчук нібито чекав 2 місяці, щоб отримати автомат та помститись

Імовірним мотивом нацгвардійця Артемія Рябчука, який у ніч на 27 січня на заводі «Южмаш» у Дніпрі вбив п’ятьох людей, була помста за знущання з боку керівництва. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила народна депутатка від «Слуги народу» Юлія Яцик.

За її словами, знущання з Артема Рябчука почалися після того, як два місяці тому він попередив бійку між двома солдатами, розповівши про неї керівництву.

«Попередня інформація щодо нацгвардійця. Два місяці тому він попередив бійку між солдатами. Повідомив керівництво. Останні не вжили жодних заходів, визнали його «стукачем» і почали з нього знущатися. Він спеціально чекав 2 місяці, щоб отримати автомат і помститися. Про скоєне не шкодує», – написала Яцик.

Народна депутатка зазначила, що все вище сказане не виправдовує поведінку нацгвардійця. Однак вона наголосила, що «неприйняття керівництвом жодних заходів реагування на цю подію може бути підставою для притягнення до відповідальності й інших посадових осіб».

Зауважимо, що Державне бюро розслідувань (ДБР) тим часом вже порушило кримінальне провадження у справі стосовно керівництва Нацгвардії. Як вважають в Бюро, посадовці Головного управління НГУ «в умовах особливого періоду «недбало ставилися до військової служби при організації заходів з охорони важливих державних об'єктів, об'єктів критичної інфраструктури, органів держвлади».

У ДБР також заявили, що слідство розглядає кілька версій стрілянини нацгвардійця. Серед версій – нестатутні стосунки.

«Слідство розглядає кілька версій трагедії, серед яких можливі нестатутні відносини, які могли спричинити вказаний злочин. Інформація про бійку, яка сталася кілька місяців тому, та цькування затриманого іншими військовослужбовцями вже перевіряється слідчими ДБР», – повідомила під радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сап'ян, інформує «Інтерфакс-Україна».

Як інформував ZAXID.NET, близько 4 години ранку 27 січня в Дніпрі, на території Південного машинобудівного заводу («Южмаш»), нацгвардієць Артемій Рябчук відкрив вогонь з автоматичної зброї по товаришах по службі. В результаті загинули п'ятеро людей, у тому числі жінка-працівниця заводу, ще п'ятеро – отримали поранення.

Сам Рябчук з місця події втік, забравши з собою зброю. Рябчука затримали в місті Підгородне Дніпропетровської області близько 09:30. Пізніше журналісти оприлюднили відео першого допиту нацгвардійця.

Артемію Рябчуку повідомили про підозру в умисному вбивстві, дезертирстві та викраденні зброї і боєприпасів. Нині слідство розглядає кілька версій щодо стрілянини, серед них – нестатутні відносини, які могли бути причиною злочину.