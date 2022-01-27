Артемій Рябчук усміхнувся, коли розповідав поліції як одному із строковиків вдалося від нього втекти

20-річний нацгвардієць Артемій Рябчук розповів поліції як розстріляв чотирьох військових та одну цивільну жінку на заводі «Южмаш» у Дніпрі. Відео попереднього допиту нацгвардійця, яке ймовірно знімали правоохоронці, оприлюднив миколаївський сайт новин «Преступности.НЕТ».

На відео – затриманий Артемій Рябчук, якого підозрюють у масовому вбивстві. Затриманий у наручниках, його тримають двоє спецпризначенців. Чоловіки, найімовірніше працівники поліції, яких на відео не видно, ставлять запитання Артемію, кажуть розповісти хронологічно що відбулося. Артемій Рябчук спокійно, іноді з посмішкою розповідає послідовність своїх дій, як він убивав своїх товаришів по службі.

«Я сиджу у тривожній групі. Тривожна група має автомати. Автомати у нас охороняються у ставницях. Ставниці – це маленька скринька, яка закривається. В нас він завжди не закривається. Я беру автомат. У нас є такі підсумки бежевого кольору, два магазини по десять патронів. Я заряджаю перший магазин і стріляю за тими двома, які перебувають у КЗЗ [кімната зберігання зброї]. Начальник варти та помічник – один строковик і один контрактник. І один строковик зі старшого призову примудрився якось утекти. Після чого я знав, що ІТЗО [інженерно-технічні засоби охорони], операторка, пов'язується з частиною кожні 30 хвилин, щоб доповісти обстановку. І я, щоб вона не доповіла, пульнув по ній. Після чого зайшов у відкритий сейф, забираю всі споряджені ріжки, які зміг закинути в ранець і вибігаю із заводу», – розповів Рябчук.

Далі він розповів, що розстріляв жінку, яка відмовилась випустити його з території заводу.

«Я вистрілив їй у голову. Після чого я відчинив одну з вхідних дверей і почав "палити" по дверному замку, сподіваючись, що він вилетить, у мене нічого не вийшло», – розповів Рябчук.

За словами Рябчука, він стріляв по воротах, аби вийти з заводу, але йому не вийшло відкрити їх таким чином. Тому він перерізав колючий дріт і таким чином втік з території «Южмашу». Потім нацгвардієць ходив містом, але не міг знайти схованки, тому піймав на трасі машину. За кермом була жінка, яка його підвезла на лівий берег Дніпра.

Мотиви, якими керувався Рябчук, залишаються не зрозумілими.

Нагадаємо, Артемій Рябчук о 03:40 у четвер, 27 січня, розстріляв військовослужбовців Національної гвардії, які охороняли завод «Южмаш» у Дніпрі. Внаслідок стрілянини загинули четверо військових і одна працівниця заводу. Ще п’ятеро людей отримали поранення. Сам Рябчук з місця події втік, забравши з собою зброю. Рябчука затримали в місті Підгородне Дніпропетровської області о 09:30.