Генерал-полковник Микола Балан

Командувач Національної гвардії України генерал-полковник Микола Балан написав рапорт про відставку з посади у зв’язку з подіями на заводі «Южмаш» у Дніпрі. Про це він повідомив на прес-конференції 27 січня.

«З урахуванням того, що за будь-які дії, і хороші, і погані, несе службу командир або командувач, сьогодні вранці я висловив бажання і написав рапорт міністру внутрішніх справ, клопотання перед президентом про відставку та звільнення з посади командувача Національної гвардії», – цитує Балана «Громадське».

Водночас як повідомили у прес-службі Державного бюро розслідувань, ДБР розпочало кримінальне провадження щодо службової недбалості керівництва Нацгвардії, що могла призвести до трагедії, яка сталася у Дніпрі.

«ДБР проводить весь комплекс заходів щодо встановлення не лише обставин злочину, а й проведе ретельне розслідування умов через які він став можливим. Потрібно виявити всі деталі, які могли призвести до трагедії, щоб унеможливити її повторення у майбутньому», – заявив директор Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов.

У ДБР вважають, що службові особи Головного управління Нацгвардії в умовах особливого періоду недбало ставилися до військової служби під час організації заходів охорони важливих державних об’єктів, об’єктів критичної інфраструктури, органів держвлади. А також забезпечення несення служби на цих об’єктах військовослужбовцями підпорядкованих частин оперативно-територіальних управлінь Нацгвардії України.

Як інформував ZAXID.NET, у ніч на четвер, 27 січня, о 3:40 на території Південного машинобудівного заводу («Южмаш») 20-річний Артемій Рябчук під час видачі зброї раптово відкрив вогонь по колегах. Він розстріляв караул військових Національної гвардії, після чого втік зі зброєю.

5 осіб загинули (четверо військовослужбовців і одна цивільна жінка), ще 5 осіб отримали поранення.

Зранку, близько 9:30 солдата затримали поліцейські. У ДБР згодом повідомили, що солдат, який розстріляв товаришів, сам здався правоохоронцям.

Мотиви, якими керувався Рябчук під час вбивства, залишаються не зрозумілими.