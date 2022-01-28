У ніч на 27 січня на території «Південного машинобудівного заводу» («Южмаш») 20-річний солдат-строковик Артемій Рябчук холоднокровно розстріляв караул бійців Національної гвардії. Унаслідок нічної стрілянини загинули п’ятеро людей, в тому числі і цивільна жінка, ще п'ятеро – отримали поранення.

Обставини найбільшого у новітній історії України масового вбивства військовослужбовцем своїх же колег спровокували хвилю дискусій навколо проблеми нестатутних відносин в армії.

Сам Рябчук, розповідаючи на відео хронологію розстрілу своїх товаришів по службі, поводився спокійно і, судячи з посмішки, зовсім не шкодував за вчиненим.

ZAXID.NET зібрав деталі біографії Артемія Рябчука та спробував знайти причини, які могли підштовхнути його до цієї трагедії.

***

Був дуже спокійним, ріс без батька

Про 20-річного нацгвардійця відомо небагато. Згідно з першими повідомленнями, які були оприлюднені радником голови МВС Антоном Геращенком, хлопець був призовником строкової служби родом з Ізмаїла Одеської області. За словами Геращенка, Рябчук зростав без батька.

Пізніше журналісти з'ясували, що насправді 20-річний солдат виріс у невеликому селі Броска Ізмаїльського району на Одещині. Хлопець був з родини вірян і жодними скандалами у рідному селі не запам'ятався.

«Сім'я Рябчуків – віряни, якщо не помиляюся – щось на кшталт п'ятдесятників. З односельцями вони не спілкувалися тісно, ні з ким не дружили, свята не святкували разом. У них вдома немає ні телевізора, ні радіо – їм вірою це заборонено», – цитує «Обозрєватель» сусідів.

Артемій – не єдина дитина в сім'ї. У нього є ще старша 28-річна сестра Юлія, яка живе в Росії. Матері хлопця 54 роки. Батько хлопця помер після тривалої хвороби приблизно 5-6 років тому. Сам Артем був дуже спокійним, друзів у нього не було.

«Тато хворів, начебто страждав на епілепсію. І коли Артем після 9-го класу перейшов вчитися в технікум, батько помер. Його мама займається тим, що пече солодощі й торти на продаж. Вона часто приносила частування на заходи у клас... Артем теж віруючий хлопець, він часто виступав у класі на теми, пов'язані з Біблією, ми навіть здивовані, що він взагалі пішов служити в армію і взяв у руки зброю...», – розповіла одна із мешканок села.

За інформацією ЗМІ, хлопець до призову працював на складі приватного підприємства в Одеській області, не мав судимостей. На строкову службу пішов восени 2021 року.

Своєю чергою, у Нацгвардії розповіли, що не помічали за Рябчуком жодних відхилень. Хлопець був задіяний до охорони заводу і пройшов необхідну підготовку; до групи посиленої психологічної уваги не входив.

Ніч вбивства

Трагедія сталася близько 3:40 ранку у приміщеннях, де чергував конвой Нацгвардії. Загалом варта на заводі налічувала 23 військових. З них лише п'ятеро перебували на посту, решта ж відпочивали в спальних приміщеннях. Обставини стрілянини пізніше розповів сам Рябчук на відео попереднього допиту.

«Я зарядив перший магазин і вистрілив по тим двох, які були в кімнаті: там були строковик і контрактник. Я знав, що операторка зв’язується з частиною кожні 30 хвилин для докладання ситуації. Щоб вона не доповіла, я пальнув по ній. Вистрілив їй у голову. Потім я підійшов до відкритого сейфу та забрав усі ріжки, які міг закинути у наплічник, і вибіг із заводу», – розповів Артемій Рябчук.

На відео з місця події, яке потрапило до мережі, видно, що Рябчук повертався, щоб взяти патрони та добивав поранених.

Вже пізніше стало відомо, що один із військовослужбовців, якого було тричі поранено, зумів подати сигнал тривоги. Натомість іншим гвардійцям вдалося забарикадувати двері і не впустити стрільця до кімнат відпочинку.

Вкравши автомат та боєприпаси, Рябчук спробував покинути територію заводу. Проте на КПП заводу його не хотіли випускати, тож він застрелив працівницю та переліз через паркан.

«Жінка мене не випускала. Я вистрілив їй у голову. Після цього відчинив одну з дверей виходу і почав палити по дверному замку. У мене нічого не вийшло. Я побродив по заводу, знайшов місце, через яке зможу перестрибнути», – розповість пізніше він.

Опинившись за стінами заводу Артемій Рябчук спробував знайти сховок серед житлових районів Дніпра. Однак зрештою вийшов на дорогу та намагався зупинити автомобілі, які їхали йому назустріч. Відповідне відео згодом з'явилося у соцмережах – на ньому видно чоловіка з автоматом у руках, який голосує на дорозі.

«Я ходив житловими районами, шукав притулок. Потім вийшов на трасу і зловив легкову машину. За кермом була жінка. Вона підкинула мене до лівого берега. Після чого я пішов до покинутої будівлі, де скинув кілька ріжків», – розповів пізніше Рябчук.

Затримання

Вбивцю затримали менше ніж за шіть годин на вулиці Крайній у сусідньому з Дніпром містечку Підгородне. До того моменту у поліцію надійшло понад десять викликів від людей, які повідомляли про підозрілих осіб.

Солдат строкової служби Артем Рябчук, 2001 р. н., уродженець міста Ізмаїл, Одеської області (фото МВС)

У ДБР зазначили, що Рябчук здався сам: він попросив випадкову жінку зв'язатися з поліцією та повідомити про його місцеперебування. Весь цей час він був з автоматом.

Строковика затримали у містечку Підгородне, він не чинив спротиву (фото МВС)

За словами поліцейських, Рябчук йшов вулицею і його ще здалеку побачили патрульні. Нацгвардієць сам віддав зброю і здався, опору не чинив.

За 500 метрів від місця затримання Рябчука поліцейські потім знайдуть у покинутій будівлі 14 порожніх магазинів до автомата Калашникова та інші речові докази вчинення злочину.

В покинутій будівлі поліція знайшла 14 порожніх магазинів до автомата Калашникова (фото МВС)

На оперативному відео видно, як військовий неспішно, посміхаючись правоохоронцям, розповів, як холоднокровно розстрілював своїх товаришів по службі та працівників «Південмашу».

Мотиви

Наразі остаточно мотиви вчинку Рябчука не зрозумілі. Однак це не стало на заваді появи низки версій, більшість з яких вказують на те, що його цькували на службі. Зокрема, депутатка від «Слуги народу» Юлія Яцик стверджує, що Рябчук начебто попередив бійку між солдатами, повідомивши про це керівництво. Однак останнє не вжило жодних заходів. Хлопця нібито визнали «стукачем» та почали з нього знущатися.

«Він спеціально чекав два місяці, щоб отримати автомат та помститись. Про вчинене не шкодує», – написала Яцик.

Підтвердило факт конфлікту між солдатом Артемієм Рябчуком та іншими військовослужбовцями і командування Національної гвардії у Дніпрі.

Однак у версію про цькування строковика вірять далеко не всі.

«Сам Рябчук зростом 194 сантиметри і вагою понад 90 кг не дуже тягне на жертву. Він мав можливість доповісти своєму безпосередньому командиру про те, що він зазнає переслідувань, або командирові свого командира... Міг зрештою піти у самоволку, але не розстрілювати 10 людей», – вважає Антон Геращенко.

Інформацію про ймовірне цькування Рябчука з боку колег по службі наразі перевіряє ДБР.

Що далі?

Внаслідок стрілянини п'ятеро людей загинули (четверо військовослужбовців і одна цивільна жінка), ще п'ятеро – отримали поранення. Наймолодшому загиблому – 20 років, старшому – 34 роки. Крім того, нацгвардієць вбив співробітницю Південмашу, якій було 36 років.

За останніми даними, троє з п'яти поранених перебувають у важкому стані. На трагедію у Дніпрі відреагував президент Володимир Зеленський, який заявив, що очікує від правоохоронців повного інформування суспільства про всі обставини злочину, про мотиви вбивці й те, як таке стало можливим.

Наразі Артемію Рябчуку вручили підозру в умисному вбивстві, дезертирстві, а також у викраденні зброї і боєприпасів. У прокуратурі повідомили, що вимагатимуть запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Психічний стан строковика перевірять експертизи, які також мають встановити, чи був він у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння.

Речниця ДБР Тетяна Сапьян повідомила, що оприлюднені в медіа відеозаписи, на якому Рябчук нібито зізнається в ході допиту, долучать до слідства. Однак слідчі будуть з’ясовувати обставини запису та правдивість свідчень окремо.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що Рябчук нестиме «найсуворішу відповідальність, передбачену законом». За його словами, спеціальна комісія МВС вивчить усі обставини, які могли призвести до трагедії. Також будуть вивчатися обставини проходження Рябчуком військово-медичної комісії, його психічний стан на момент видачі допуску до зброї.

Державне бюро розслідувань зареєструвало також кримінальне провадження щодо службової недбалості керівництва Національної гвардії. Як вважають в Бюро, посадовці Головного управління НГУ «в умовах особливого періоду недбало ставилися до військової служби при організації заходів з охорони важливих державних об'єктів, об'єктів критичної інфраструктури, органів держвлади».

У Нацгвардії вже заявили, що виділять грошову допомогу пораненим під час стрілянини у Дніпрі та сплатить по 1,8 млн грн сім'ям загиблих і відшкодує усі витрати на поховання.

Сам Артемій Рябчук наразі чекає у СІЗО на обрання запобіжного заходу. За скоєне 20-річному солдату загрожує довічне ув'язнення.