Комісія Міністерства внутрішніх справ (МВС) з розслідування стрілянини на території Південного машинобудівного заводу у Дніпрі виявила факти позастатутних відносин у частині №3021 Національної гвардії, де служив Артемій Рябчук, повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін.

За його словами, представники комісії провели анкетування особового складу частини №3021 НГУ, і «вже до початку ґрунтовного аналізу анкет, яке от-от розпочнеться, можу сказати, що комісією виявлено факти позастатутних відносин. Отримані матеріали будуть скеровані ближчими днями до ДБР».

Єнін закликав журналістів «чітко зрозуміти, що виявлені факти позастатутних відносин не свідчать про мотиви розстрілу. Мотиви досі невідомі нам, і їх з’ясовуватиме ДБР в рамках досудового розслідування».

Як наголосив Єнін, завдання службового розслідування, яке проводить МВС, – це з’ясування морально-психологічного клімату в колективі, перевірка процесів добору та підготовки кадрів, дотримання порядку проходження військової служби тощо.

Крім того, Єнін повідомив, що комісія виявила порушення порядку та організації несення служби, що і призвело до трагедії.

«Порушено порядок доступу до кімнати зберігання зброї. Зафіксовано відсутність контролю за замиканням ставниці для зброї, яка мала б бути належно замкнута. Також викликає питання якість інструктажу перед вступом до наряду і нехтування медичним забезпеченням військовослужбовців – низка медикаментів в аптечці була відсутня», - зауважив перший заступник очільника МВС.

Стрілянина на «Південмаші»: що відомо

27 січня о 03:40 у Дніпрі, на території Південного машинобудівного заводу («Південмаш») військовий строкової служби Національної гвардії Артемій Рябчук розстріляв караул, який охороняв завод. У тій стрілянині п’ятеро людей загинули, ще п’ятеро отримали поранення. Серед загиблих – четверо військових і одна цивільна.

Після нападу Рябчук утік з автоматом Калашникова. Але через кілька годин хлопця затримали в передмісті Дніпра з автоматом. Він сам здався поліції. Пізніше у ЗМІ з’явилися відео допиту і затримання Рябчука. На записах він розповів про хронологію свого злочину.

Артемію Рябчуку повідомили про підозру за трьома статтями, невдовзі перевірять його психічний стан. Слідчі вивчають кілька версій, зокрема й нестатутні відносини.

Через цей інцидент командувач Нацгвардії Микола Балан подав у відставку.

28 січня Рябчука взяли під варту. Він визнав свою провину, але на початку лютого відмовився від усіх своїх свідчень.

У день стрілянини народна депутатка Юлія Яцик заявила, що з Рябчука знущалися, але двоє поранених нацгвардійців цю інформацію заперечили.