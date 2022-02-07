Важко поранені нацгвардійці-контрактники Жанна Шарова та Ігор Семенченко розповіли про подробиці стрілянини на «Південмаші», яку влаштував строковик Артемій Рябчук.

Як повідомляє ТСН, поранена Жанна Шарова сказала, що взагалі не знала стрільця. Того дня, 27 січня, вона була на чергуванні у караулі і за стандартом передавала інформацію керівництву частини.

«Він стріляв у мене, бо я могла доповісти в частину, я не встигла цього зробити, він у мене вистрілив, і я не змогла підвестися. Я його взагалі не знала. Я рідко заступала в караул, і я заступала лише в контрактний підрозділ. Я навіть не знаю всіх поранених. Я ніколи не спостерігала, щоб у нас був булінг, всі були дружні. Як у строковиків – я не знаю. Контрактний підрозділ був нормальний. Служба йшла тихо без подій», – розповіла Жанна.

У лікарні імені Мечникова у Дніпрі, де лежать поранені, заявили, що Шарова дивом ворушить ногами і руками. У неї найважчі поранення – їй перебило кишечник і хребет. Попереду на дівчину чекає чергова операція. Вона сподівається знову стати на ноги.

Ще один нацгвардієць – Ігор Семенченко – отримав кульове поранення живота і стегна. Він також переніс кілька операцій. Семенченко розповів, що перетинався з Рябчуком лише кілька разів і був про нього позитивної думки.

«Я спав. Крізь сон я почув постріли. Я також почув, як кухар впустив каструлі. Коли тут забігає сам кухар і кричить: “Там Рябчук з’їхав з глузду, і він вбив керівника”. Буквально секунда, і він стоїть у дверях і стріляє в мене. Я встигнув тільки повітря в груди набрати. Він пішов отак стріляти спочатку в мене, потім в того, хто спав поруч, потім ще в одного і ще», – розповів військовий.

Семенченко запевнив, що жодної «дідівщини» не було, а сам Рябчук заступав у варту раз на два місяці, як і всі строковики.

«Ніякого булінгу чи “дідівщини”, про яку говорять, не було, це все – нісенітниця. Я не знаю, чому він так зробив, але в усьому винен лише він [...]. Мені здається, це якась диверсія. Він достатньо професійно поводився зі зброєю. Достатньо холоднокровно. Людина, яка прослужила два місяці, так поводитися не може. Він вираховував час», – заявив Семенченко і наголосив, що хлопець, який прослужив два місяці, не може мати таких добрих навичок зі стрільби.

Семенченко зазначив, що Рябчук взагалі не був знайомий із вбитими – знущатися з нього вони не могли.

«Якби він був загнаний і з нього би знущалися, мені здається, він би стріляв у тих, хто це робив, а він стріляв по всіх, кого бачив. Отой керівник, якого він застрелив, він взагалі був зі штабу – вони заступають раз на кілька місяців», – розповів нацгвардієць.

Стрілянина на «Південмаші»: що відомо

27 січня о 03:40 у Дніпрі, на території Південного машинобудівного заводу («Південмаш») військовий строкової служби Національної гвардії Артемій Рябчук розстріляв караул, який охороняв завод. У тій стрілянині п’ятеро людей загинули, ще п’ятеро отримали поранення. Серед загиблих – четверо військових і одна цивільна.

Після нападу Рябчук утік з автоматом Калашникова. Але через кілька годин хлопця затримали в передмісті Дніпра з автоматом. Він сам здався поліції. Пізніше у ЗМІ з’явилися відео допиту і затримання Рябчука. На записах він розповів про хронологію свого злочину.

Артемію Рябчуку повідомили про підозру за трьома статтями, невдовзі перевірять його психічний стан. Слідчі вивчають кілька версій, зокрема й нестатутні відносини.

Через цей інцидент командувач Нацгвардії Микола Балан подав у відставку.

28 січня Рябчука взяли під варту. Він визнав свою провину, але на початку лютого відмовився від усіх своїх свідчень.