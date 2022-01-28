Нацгвардієць Артемій Рябчук, який убив чотирьох військових і одну цивільну жінку на заводі «Південмаш» у Дніпрі, заявив, що повністю визнає свою провину. Про це він сказав у п’ятницю, 28 січня, на засіданні Кіровського райсуду Дніпра, який обирає йому запобіжний захід.

«Ваша честь, мені щиро шкода тих людей, яким я завдав болю своїм вчинком. Я винний і повністю визнаю свою провину. Мені важко згадувати ту ніч з 26 на 27 січня. Після затримання ми з прокурорами провели допит під час якого до пізньої ночі я все розповів. Моє єдине прохання не відправляти мене на гауптвахту, а відправити в СІЗО», – заявив Рябчук, якого цитує «Громадське».

«Мені щиро шкода тих людей, яким я завдав болю. Я винний і повністю визнаю свою провину», — заявив у своїй промові суду підозрюваний у стрілянині в Дніпрі нацгвардієць Артемій Рябчук. Адвокат додав, що «він не хоче повертатися туди, де над ним знущалися pic.twitter.com/Z6BOW03ulZ — hromadske (@HromadskeUA) January 28, 2022

Адвокат нацгвардійця уточнив, що «він не хоче повертатися туди, де з нього знущалися».

Зазначимо, що гауптвахта – місце в армії, де примусово утримують військовиків-порушників військової дисципліни. На гауптвахті обладнують загальні та одиночні камери для заарештованих, окремі камери для допиту, двір для прогулянок, караульні приміщення тощо.

На момент розстрілу людей на «Південмаші», Рябчук проходив строкову службу у військовій частині 3021 Національної гвардії.

Рано-вранці в четвер, 27 січня, Рябчук, який разом з товаришами по службі охороняв завод «Південмаш» у Дніпрі, відкрив стрілянину, внаслідок якої загинули четверо військових та одна цивільна жінка. Після цього він втік, але через шість годин його затримали.

Точні мотиви, якими керувався Рябчук, невідомі, однак, за інформацією народної депутатки Юлії Яцик, він став жертвою знущань з боку керівництва. Про несприятливу атмосферу в цій військовій частині також заявили колишні нацгвардійці й батьки двох солдатів, які загинули під час служби, нібито скоївши самогубство.

У зв’язку з цим інцидентом, командувач Національної гвардії Микола Балан подав у відставку.

28 і 29 січня у Дніпрі оголошено днями жалоби за вбитими на «Південмаші». Крім того, 28 січня Державне бюро розслідувань провело обшуки у військовій частині, де служив Рябчук.

Більше про Артемія Рябчука, який скоїв масове вбивство на «Південмаші», читайте у нашій статті.