Командування військової частини 3021 у Дніпрі, де проходив службу причетний до стрілянини на «Південмаші» Артемій Рябчук, чинило тиск на підлеглих. Про це перед судовим засіданням щодо обрання Рябчуку запобіжного заходу розповів колишній військовослужбовець цієї частини Сергій Грищенко, повідомило «Суспільне».

За словами колишнього нацгвардійця, його незаконно звільнили за те, що систематично протидіяв діям командування військової частини, яке морально і психологічно тиснуло на своїх підлеглих.

«Я скрізь про це заявляв, доповідав в управління Національної Гвардії, але мене скрізь ігнорували. Сам командувач Микола Балан про ці події знав ще з 2018 року. Замість того, щоб забезпечити мій захист та інших військовослужбовців, мене довели до вкрай важкого стану», – розповів екс-військовослужбовець.

Він додав, що командири військової частини завжди використовували особливу методику виховання, яка полягала у розповсюдженні ненависті між офіцерами та солдатами.

«В цій військовій частині – надзвичайний психологічний тиск. Недарма два солдати там скоїли самогубство, саме з цих причин. Тільки вони були більш придушені морально, ніж Артем. Я сам був у подібному стані, потрапив до лікарні. Не виправдовую дії Артема, злочин не можна виправдати. Я просто розповідаю, яка ситуація там була», – сказав Сергій Грищенко.

Нині він судиться щодо свого незаконного звільнення з частини. Вже рік як наказ про звільнення, за його словами, скасований, але на роботі його не поновлюють.

Також про проблеми у в/ч 3021 заявила колишня військова Олена Липовенко, яка працювала там у 2018-2019 роках.

«Було примусове закриття в кабінеті, моїх колег примусово закривали у психіатричній лікарні, гендерні порушення, це були катування», – розповіла вона в коментарі ТСН.

Також про несприятливу атмосферу в частині, де служив Артемій Рябчук, розповіли родичі двох хлопців, які загинули за невідомих обставин, а їхні смерті командування подало як самогубство.

Нагадаємо, рано-вранці в четвер, 27 січня, солдат-строковик Національної гвардії Артемій Рябчук, який разом з товаришами по службі охороняв завод «Південмаш» у Дніпрі, відкрив стрілянину, внаслідок якої загинули четверо військових та одна цивільна жінка. Після цього він втік, але через шість годин його затримали.

Точні мотиви, якими керувався Рябчук, невідомі, однак, за інформацією народної депутатки Юлії Яцик, він став жертвою знущань з боку керівництва.

У зв’язку з цим інцидентом, командувач Національної гвардії Микола Балан подав у відставку.

28 і 29 січня у Дніпрі оголошено днями жалоби за вбитими на «Південмаші». Крім того, 28 січня Державне бюро розслідувань провело обшуки у військовій частині, де служив Рябчук.

Більше про Артемія Рябчука, який скоїв масове вбивство на «Південмаші», читайте у нашій статті.