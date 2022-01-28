ДБР проводить невідкладний обшук у частині, де служив Рябчук, більш ніж через добу після масового вбивства на «Південмаші»

Державне бюро розслідувань (ДБР) у п’ятницю, 288 січня, повідомило, що проводить терміновий обшук у військовій частині Національної гвардії, у якій служив Артемій Рябчук, причетний до вбивства п’ятьох людей на «Південмаші».

За інформацією ДБР, обшук проводять з метою перевірки обставин, які могли стати передумовами чи причиною вчинення злочину.

«Працівники бюро вивчають документи щодо порядку проходження та організації служби, роботи з особовим складом, роботи психологів відповідного підрозділу, що необхідні для всебічного та повного розслідування цього кримінального провадження», – сказано в повідомленні.

Нагадаємо, рано-вранці в четвер, 27 січня, солдат-строковик Національної гвардії Артемій Рябчук, який разом з товаришами по службі охороняв завод «Південмаш» у Дніпрі, відкрив стрілянину, внаслідок якої загинули четверо військових та одна цивільна жінка. Після цього він втік, але через шість годин його затримали.

Точні мотиви, якими керувався Рябчук, невідомі, однак, за інформацією народної депутатки Юлії Яцик, він став жертвою знущань з боку керівництва.

У зв’язку з цим інцидентом, командувач Національної гвардії Микола Балан подав у відставку.

28 і 29 січня у Дніпрі оголошено днями жалоби за вбитими на «Південмаші».