Один із поранених нацгвардійцем Артемієм Рябчуком на території заводу «Южмаш» військовослужбовець зміг підняти тривогу, а інші забарикадували кімнату відпочинку, не впустивши туди зловмисника. Про це заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін, пише «Укрінформ».

«Не можу обійти увагою героїзм бійців Національної гвардії, які активно чинили опір правопорушнику і, ризикуючи власним життям, забарикадували приміщення, не даючи, таким чином, поставити під загрозу життя інших військовослужбовців зміни, які перебували в кімнаті відпочинку. А також героїчні дії іншого військовослужбовця, якого було тричі поранено. Однак, він зміг втекти й оперативно повідомити всі чергові служби про сигнал тривоги та розпочати відповідне реагування», – сказав Єнін.

За словами командувача Нацгвардії Миколи Балана, в кімнаті, куди не зміг потрапити Рябчук, перебувало 8 беззбройних військовослужбовців. Загалом же варта, в якій сталась надзвичайна подія, налічувала 23 військових. З них п'ятеро несли службу на постах, решта перебувала в спальних приміщеннях.

Своєю чергою радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сальян додала, що до матеріалів кримінального провадження щодо масового розстрілу людей у Дніпрі долучать оприлюднені в ЗМІ відеозаписи про стрілянину і свідчення підозрюваного Рябчука.

Як інформував ZAXID.NET, близько 4 години ранку 27 січня в Дніпрі, на території Південного машинобудівного заводу («Южмаш»), нацгвардієць Артемій Рябчук відкрив вогонь з автоматичної зброї по товаришах по службі. В результаті загинули п'ятеро людей, у тому числі жінка-працівниця заводу, ще п'ятеро – отримали поранення.

Сам Рябчук з місця події втік, забравши з собою зброю. Рябчука затримали в місті Підгородне Дніпропетровської області близько 09:30. Пізніше журналісти оприлюднили відео першого допиту нацгвардійця.

Артемію Рябчуку повідомили про підозру в умисному вбивстві, дезертирстві та викраденні зброї і боєприпасів. Нині слідство розглядає кілька версій щодо стрілянини, серед них – нестатутні відносини, які могли бути причиною злочину.