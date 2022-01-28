У Дніпрі 28 та 29 січня оголошено жалобу через трагедію на території держпідприємства «Південний машинобудівний завод» («Південмаш»), де загинули п’ятеро людей і ще п’ятеро отримали поранення. Відповідне розпорядження підписав мер Дніпра Борис Філатов.

Як повідомила прес-служба Дніпровської міськради, у дні жалоби перед міськрадою, а також на будівлях комунальних підприємств та установ приспущено державні прапори та прикріплено жалобні стрічки.

«У мерії Дніпра висловлюють співчуття сім'ям та близьким загиблих», – додали у міськраді.

Нагадаємо, рано-вранці в четвер, 27 січня, солдат-строковик Національної гвардії Артемій Рябчук, який разом з товаришами по службі охороняв завод «Південмаш», відкрив стрілянину, внаслідок якої загинули четверо військових та одна цивільна жінка. Після цього він втік, але через шість годин його затримали. Точні мотиви, якими керувався Рябчук, невідомі, однак, за інформацією народної депутатки Юлії Яцик, він став жертвою знущань з боку керівництва.

У зв’язку з цим інцидентом, командувач Національної гвардії Микола Балан подав у відставку.