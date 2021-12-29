Раніше найбільшим українським екземпляром був камінь вагою 1,9 кг

Камінь бурштину вагою 5,3 кг видобула на Рівненщині компанія «Сонячне ремесло» на родовищі Володимирець-Східний. Це найбільший в Україні легально добутий екземпляр і один з найбільших бурштинових каменів у світі. До цього найбільший в Україні камінь мав вагу 1,93 кг.

Про видобуток на Рівненщині найбільшого бурштинового каменю в Україні повідомив у середу, 29 грудня, голова Рівненської облдержадміністрації Віталій Коваль. Камінь видобула компанія «Сонячне ремесло» на родовищі Володимирець-Східний. «Такі екземпляри надзвичайно рідкісні, підтверджують експерти Державного гемологічного центру України. Лише кілька каменів подібної ваги знаходяться в музеях та приватних колекціях», — повідомляє Віталій Коваль.

До цього найбільшими в Україні вважалися камені бурштину масою 1,93 кг та 1,04 кг. Нині найбільшим у світі вважається камінь вагою понад 9 кг, який зберігають в Музеї природознавства в Берліні

ТОВ «Центр «Сонячне ремесло»» зареєстроване у 2007 році у селищі Володимирець Рівненської області. Основним видом діяльності товариства є добування корисних копалин та розроблення кар'єрів. З лютого 2021 ТОВ очолює екс-заступник голови Рівненської ОДА та екс-народний депутат Юрій Благодир. Засновниками «Сонячного ремесла» є ТОВ «Конкорд консалтинг» (58% статутного капіталу) та Юрій Благодир (32%). Кінцевими бенефіціарними власниками компанії, котрі мають прямий вирішальний вплив, є киянин Ігор Мазепа та Юрій Благодир.