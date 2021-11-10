Чоловік перевозив дорогоцінне каміння у вигляді вже готового намиста

У пропускному пункті «Порубне - Сірет» чернівецькі митники вилучили у водія мікроавтобуса Renault 10 кг бурштину, який чоловік намагався вивезти до Туреччини. Заготовки для намиста знайшли у вівторок, 9 листопада, в подвійному дні чотирьох валіз. Наразі митники з’ясовують, звідки у чоловіка оброблений бурштин та яка його вартість.

«У мікроавтобусі Renault, який направлявся з України до Туреччини з громадянами України, виявлено сонячне каміння. Під час перевірки ручної поклажі, а саме чотирьох дорожніх валіз, встановили наявність подвійного дна. У фальшивих порожнинах валіз знаходилися частково оброблені каміння, за попередніми даними бурштин, у вигляді заготовок для намиста», – йдеться в повідомленні прес-служби Чернівецької митниці.

За підрахунками митників, чоловік незаконно перевозив 859 оброблених намистин, загальною вагою 10 кг. Вартість вилучених прикрас наразі з’ясовують.

Зазначимо, працівники митниці склали на порушника протокол за ч. 1 ст. 483 МКУ (переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю). Чоловіку загрожує штраф у розмірі 100% вартості бурштину, а також конфіскація дорогоцінного каміння й мікроавтобуса, в якому його перевозили.