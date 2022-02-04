В результаті сутичок біля обмінного пункту валют у Києві поліція затримала 14 осіб

Суд відправив під варту Павла Лазуренка, Крістіана Ударова, Руслана Ключика із можливістю внесення застави, яких підозрюють у сутичці під пунктом обміну валют в центрі Києва, яка закінчилася стріляниною.

Відповідне рішення суд хвалив на засіданні 4 лютого, повідомляє «Громадське». Павла Лазуренка взяли під варту з можливістю внесення застави у розмірі 49 тис. грн. Натомість Крістіана Ударова та Руслана Ключика арештували на два місяці із заставою у 99 тис. та 90 тис. грн відповідно.

За даними слідства, вони прийшли «із заздалегідь заготовленими предметами для нанесення тілесних ушкоджень» пікетувати пункт обміну валют в центрі Києва через нібито її незаконну діяльність. Під час самого конфлікту, який виник із охороною обмінника, відбулася бійка та стрілянина, в результаті якої постраждали двоє охоронців та один активіст.

Водночас адвокати підозрюваних наголосили, що їхні підзахисні не мали на меті вчиняти хуліганські дії. Мовляв, вони мають активну громадянську позицію, були в АТО, та, дізнавшись про нібито незаконну діяльність, прийшли до будівлі з мирним пікетом.

Нагадаємо, що у центрі Києва, на вулиці Володимирській, вдень 2 лютого сталася сутичка із стріляниною. Самий конфлікт відбувся біля обмінного пункту валют. Поруч із цим місцем розташоване головне управління Служби безпеки України. Поліцейські затримали 14 осіб.

Це вже друга сутичка за цією адресою за останній тиждень. Так, 25 січня на цьому ж місці також виник конфлікт між активістами та працівниками охорони, яка завершилася стріляниною. В результаті інциденту ніхто не постраждав.