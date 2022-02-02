У центрі Києва, на вулиці Володимирській, вдень 2 лютого сталася стрілянина. Це вже друга сутичка за цією адресою за останній тиждень, яка закінчилася стріляниною. Поліція з'ясовує обставини події.

Речниця Шевченківського управління поліції Києва Ганна Зубрєва розповіла «РБК-Україна», що у відділення спочатку доставили близько 10 осіб. Зараз на місці події працюють слідчі та спецпризначенці.

За даними Telegram-каналу «Київ Оперативний», стрілянина відбулася біля обмінного пункту валют. Поруч із цим місцем знаходиться головне управління Служби безпеки України.

На опублікованому відео видно, як чоловік з автоматом погрожує групі молодих людей. На задньому плані біля автомобіля темного кольору жінка підтримує чоловіка, який падає на землю.

Як уточнює «Громадське», за цією адресою в будівлі розташований пункт обміну валют, а також «Професійна асоціація корпоративного управління». На місце з черговим пікетом фінустанови прибули молодики з організації «Український стяг» та «Всесвітньо-броварське телебачення».

Там також була присутня охорона будівлі, з якою в них відбувся конфлікт зі стріляниною. Охороняти будівлю приїхала фірма «Венбест». Жодних коментарів від фінустанови та їхньої охорони отримати не вдалось.

Видання зазначає, що громадські організації нібито не згодні з фінансовою діяльністю обмінника, пов'язаною з обміном валют. Зокрема, за словами активістів, в установі нібито відбувається обмін криптовалют, який є незаконним в Україні.

В поліції Києва повідомили, що розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство.

«Попередньо з’ясовано, що між активістами та працівниками закладу виник конфлікт та бійка, у результаті чого двоє осіб доставлено у лікарню. Окрім того, під час інциденту учасники конфлікту здійснили декілька попереджувальних пострілів зі зброї. Внаслідок цього ніхто не постраждав», – уточнили правоохоронці.

Також зазначається, що 14 осіб було доставлено до районного управління поліції.

25 січня на цьому ж місці сталася стрілянина. Як повідомили в поліції, представники охоронної фірми зайшли до приміщення банку, де у цей час перебувала група невідомих. Між ними та працівниками охорони виник конфлікт, а надалі на вулиці представник служби охорони здійснив кілька пострілів вгору. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.