Суд присудив порушнику штраф у розмірі 51 грн

Гусятинський райсуд оштрафував 19-річного мешканця Хоросткова за стрілянину по вікнах рідного ліцею. У листопаді 2021-ого юнак купив пневматичний пістолет і вирішив випробувати його в дії: спершу здійснив кілька пострілів у місцевий ліцей, в якому раніше навчався, а згодом – у приміщення недобудованого ЦНАПу. За стрілянину по вікнах суддя оштрафував 19-річного хулігана на 51 грн.

За повідомленням поліції Тернопільщини, після затримання 19-річний юнак зізнався, що стріляв з пневматичного пістолета. Зброю придбав того ж дня в Тернополі, а увечері, коли повернувся додому, то вирішив її випробувати. Мішенню стрільця стали вікна навчального закладу, який він раніше закінчив.

Пневматичний пістолет чоловік купив Тернополі і того ж вечора вирішив випробувати його

Після того чоловік ще обстріляв вікна недобудованого приміщення в центрі Хоросткова, у якому невдовзі має бути розміщено ЦНАП. Правоохоронці вилучили зброю у хулігана. На нього склали адміністративний протокол згідно з ст. 173 КУпАП (дрібне хуліганство).

Гусятинський районний суд розглянув справу 27 січня 2022 року. У суді чоловік свою провину визнав. «Мешканець Хоросткова перебуваючи на території Хоростківського господарського ліцею із пневматичної зброї здійснив постріли у вікно будівлі ліцею та будівлі новобудови школи, внаслідок чого пошкодив склопакети, таким чином своїми діями порушив громадський порядок та спокій громадян», – повідомляється в постанові суду.

Зважаючи на позитивну характеристику, суддя Гусятинського райсуду Ірина Лисюк присудила юнаку мінімальний штраф, передбачений статтею – 51 грн, окрім яких юнак має сплатити ще 496 грн судового збору.