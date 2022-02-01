Водій Олександр П. домігся через Рівненський міськсуд скасування постанови за їзду без посвідчення водія, без техпаспорта на автомобіль та за проїзд під заборонний знак. Чоловік не платитиме 20,4 тис. грн штрафу й одержить від поліції відшкодування судових витрат. Суд задовольнив позов, зваживши на те, що інспектор порушив право позивача на захист.

У серпні 2021 року поліцейський Рівненського районного управління поліції зупинив автомобіль, за кермом кого перебував Олександр П., на вул. Грушевського в Костополі. Він склав постанову про адміністративне порушення за кількома статтями КУпАП. Зокрема, за керування особою, позбавленою такого права, за відсутність реєстраційних документів на авто та за проїзд під знак «Рух механічних транспортних засобів заборонено». За усі ці порушення на водія було накладено штраф у розмірі 20,4 тис. грн.

Олександр П. з постановою не погодився і позивався до суду. Вимагав її скасувати, відшкодувати йому судовий збір та притягнути інспектора до відповідальності за нібито незаконні дії. Підставою до скасування постанови мало стати те, що поліцейський не надав водію можливість скористатися правом на захист.

Позивач надав суду відеозапис, з якого було встановлено, що під час розгляду справи він усно заявив поліцейському про бажання скористатись допомогою адвоката, але той не вжив дій для надання водію такої можливості. Чоловік також заявив вимогу про визнання протиправними дій поліцейського Рівненського районного управління поліції.

Суддя Рівненського міськсуду Ірина Гордійчук визнала, що інспектор порушив право водія на захист, і скасувала постанову про адмінправопорушення та штраф. Головне управління поліції Рівненської області має компенсувати Олександрові П. 454 грн судових витрат. Вимогу про визнання протиправними дій поліцейського суддя відхилила.

Зазначимо, що того ж дня і у той самий час, 2 серпня 2021 року близько 18:20, на цього ж водія було складено протокол за кермування у нетверезому стані. Від проходження медогляду на стан сп'яніння водій у присутнсоті свідків відмовився. На суд, який відбувся 23 листопада, водій не з'явився. Суддя Костопільського райсуду Петро Олійник визнав Олександра П. винним у кермуванні у нетверезому стані, оштрафував його на 34 тис. грн та позбавив права кермувати на три роки.