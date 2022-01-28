Патрульні з вигляду документа зрозуміли, що він підроблений

Гощанський райсуд Рівненської області оштрафував Михайла Г. на 510 грн за підроблене посвідчення водія. Чоловік замовив документ на Facebook і сплатив за нього 5000 грн. Коли їхав на авто сільською дорогою, непристебнутий паском безпеки, водія зупинили поліцейські. Вони й виявили, що посвідчення у водія фальшиве.

Автомобіль ВАЗ-2106 мешканця Рівненського району Михайла Г. патрульні зупинили 14 грудня 2021 року у селі Жаврів за порушення правил дорожнього руху: водій був не пристебнутий під час керування. На вимогу поліцейського він показав своє посвідчення водія. Це був перший випадок, коли чоловікові довелося його пред’явити. Правоохоронці засумнівалися у достовірності цього документа й вилучили його. Експертиза встановила, що посвідчення насправді підроблене, адже воно не відповідає бланку, який перебуває в офіційному обігу. Документ був надрукований термосублімаційним способом і не мав належних елементів захисту.

Михайло Г. пояснив суду, що придбав посвідчення водія через Facebook за 5000 грн, надіславши виконавцю своє фото та анкетні дані. Навчання в автошколі він не проходив та не складав іспитів. Коли отримав посвідчення, то й сам у ньому засумнівався, до того ж, боявся осуду родини за цей вчинок.

Суддя Гощанського райсуду Юлія Оленич оштрафувала водія на 510 грн за підробку документа, він також має сплатити 1716 грн за експертизу.