Мопедист знав про несправність гальм і їхав з перевищенням швидкості

Неповнолітній мопедист, який у селі Купель на Рівненщині збив на смерть 74-річного односельця, отримав умовне покарання. У результаті ДТП біля сільського клубу хлопець зазнав травми голови й втратив пам’ять. За заподіяну смерть чоловіка перед його дружиною вибачалася мама мопедиста, вона також переконала жінку взяти від неї 100 тис. грн моральної компенсації. До трагедії обидві родини перебували у добросусідських відносинах.

Трагічна ДТП сталася увечері 23 жовтня 2020 року у селі Купель колишнього Рокитнівського району. На той час 17-річний мешканець цього села, не маючи посвідчення водія, взяв пасажира й поїхав на незареєстрованому мопеді з несправними гальмами у своїх справах. Знаючи про несправність, водій ще й перевищив дозволену швидкість.

У цей момент назустріч мопедистові йшов 74-річний чоловік і вів велосипед. Він гнав з пасовиська корову, поряд йшла дружина. Коли проходили понад сільським клубом, раптом помітили, що назустріч мчить мопедист. Жінка гукнула чоловікові, щоб тікав, але він не встиг: мопедист, помітивши на дорозі людину, не зміг вчасно загальмувати, а об’їхати не встиг. Від удару всі попадали. Жінка підвелася то побачила лежачих чоловіка та мопедиста, обидва були непритомні. Медики «швидкої» констатували смерть чоловіка, а юнака повезли до лікарні. На місце події прибігла його мама й поїхала з сином до лікарні.

Про обставини трагедії їй розповіли очевидці наступного дня. Через якийсь час травмований отямився, але нічого не міг пригадати. Лікарі сказали, що пам’ять може відновитися, можливо, також від стресу. Згодом юнак визнав свою провину й розповів, що справді їхав на своєму мопеді з несправними гальмами, він та пасажир були без мотошоломів. Обставин не пам’ятає, про все взнав від очевидців, а про загибель чоловіка — від слідчого тижнів через два. До дружини збитого чоловіка не ходив, було страшно та соромно.

Просити вибачення за нього ходила мама. Вона була добре знайома з родиною загиблого чоловіка, який часто допомагав їй по господарству, й від цього, казала, їй ще більш прикро. Мама мопедиста одразу пропонувала потерпілій гроші, але вона не взяла. Згодом обурювалася, що винуватець сам жодного разу не прийшов і не попросив вибачення, тому заявила цивільний позов. Однак згодом таки прийняла 100 тис. грн відшкодування, а від позовних вимог відмовилася.

Суддя Рокитнівського райсуду Алла Комзюк у січні засудила винуватця ДТП до двох років позбавлення волі умовно зі сплатою 6538 грн за експертизи.