Сварка за ліс призвела до каліцтва лісника та судимості нападника

Рівненський лісник відсудив у мешканця села Купель 30 тис. грн за відстрелений рушницею палець. Конфлікт між чоловіками стався ще в листопаді 2019 року, коли селянин прийшов з'ясувати, чому йому не відпускають деревину. Після суперечки чоловік розпилив газовий балончик в обличчя лісникові і втік до будинку матері. Лісник одразу ж поїхав за нападником і внаслідок сутички на подвір'ї втратив середній палець.

Сварка між лісником Олександром Цибульським та мешканцем села Купель Олегом Ковалевичем виникла 13 листопада 2019 року. Останній пред'явив претензії, чому лісник не відпускає йому деревину, розпилив в обличчя газовий балончик і втік мотоциклом до будинку матері. Лісник поїхав трактором за ним. На подвір’ї з’ясування стосунків продовжилося, Олег Ковалевич взяв у хаті гладкоствольну мисливську рушницю, заряджену набоями, й двічі вистрелив, спричинивши Олександрові Цибульському ампутацію третього пальця на руці.

Обвинувачений свою провину визнав частково. Пояснив, що виник конфлікт з лісником, визнав, що розпилив йому в очі газовий балончик і втік, але лісник сів на трактор і поїхав за ним. У дворі Цибульський нібито лаявся, розмахував сокирою та грюкав у двері. І що постріл нібито стався після того, як лісник схопив рушницю за ствол.

Суд ці свідчення визнав непослідовними та оцінив критично. Потерпілий повідомив, що працює майстром лісу й розповів, як виникла сварка і що він приїхав услід за нападником. Той вийшов з будинку й з відстані метрів з вісім вистрелив у руку. За втрачений палець заявив цивільний позов на 80 тис. грн.

Як насправді розгорталися події біля будинку, зі слів учасників та свідків уявити важко. Одні розповідали про обстріл трактора, інші — що лісник виламав штахетину і нею погрожував Ковалевичу, а матір останнього заявила, що Цибульський рубав сокирою її паркан.

Суддя Сарненського райсуду Юрій Березень визнав винним Олега Ковалевича у нанесенні ушкоджень середньої тяжкості з необережності, присудивши два роки умовно з конфіскацією рушниці. Суд врахував, що лісник не звернувся до поліції, сам переслідував нападника. Побачивши в його руках вогнепальну зброю, проявив грубу необережність, через яку втратив палець, відтак у підсумку суддя зменшив розмір морального відшкодування до 30 тис. грн. Вирок ще може бути оскаржений.