Господар собаки звернувся із заявою в поліцію

У новорічну ніч у Яворівському районі на Львівщині двоє мешканців села застрелили з мисливської рушниці бельгійську вівчарку свого односельця. Тепер винуватцям загрожує кримінальна відповідальність.

Як розповіли в поліції Львівщини, двом мешканців села, віком по 52 роки, застрелили з мисливської рушниці бельгійську вівчарку свого односельця. Інцидент трапився у новорічну ніч, а вже вранці 1 січня господар собаки звернувся із заявою в поліцію.

За фактом інциденту поліцейські відкрили кримінальне провадження за жорстоке поводження з тваринами (ч.3 ст.299 ККУ). Винуватцям злочину загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років. Наразі у справі призначені експертизи, досудове розслідування триває.