У суботу вночі, 1 січня, під час святкування Нового року у квартирі в центрі Львова 39-річний власник помешкання вбив 50-річного мешканця Черкаської області, який винаймав у нього житло.

У поліції Львівщини розповіли, що інцидент трапився після опівночі 1 січня у квартирі на вул. Лемика. 39-річний власник квартири та 50-річний мешканець Черкащини, який винаймав у нього житло, разом святкували Новий рік та посварилися. Під час конфлікту власник помешкання вдарив орендаря ножем у груди, спричинивши йому смертельні травми. Після цього вбивця викликав на місце швидку допомогу.

Лікарі констатували смерть, ножове поранення було завдано у ділянку серця.

Правоохоронці затримали причетного до вбивства 39-річного чоловіка. Він уже раніше притягувався до кримінальної відповідальності. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Винуватцю загрожує позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років за умисне вбиство (ст. 115 ККУ).