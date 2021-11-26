У ніч на 16 жовтня у приватному будинку в Брюховичах було вбито бізнесмена Мечеслава Жеребецького

Шевченківський районний суд Львова виніс перший вироку у справі пограбування будинку та катування відомого брюховицького бізнесмена Мечеслава Жеребецького. Одному з причетних до пограбування, Володимиру Сливці, суд призначив п’ять років тюрми, але звільнив його від відбування покарання, встановивши три роки умовного терміну.

Як вказано у вироку суду, ввечері 15 жовтня 2020 року Володимиру Сливці запропонували вчинити крадіжку з приватного будинку. Чоловік погодився і з членами банди поїхав у Брюховичі. Приблизно о 22:00 того дня ця банда вчинила напад на будинок відомого брюховицького бізнесмена Мечеслава Жеребецького.

За свідченнями Володимира Сливки, він не знав, про пограбування якого саме будинку йдеться. Його завданням було просто «стояти на шухері» біля залізничного переїзду неподалік вулиць Отця Іздрика та Курортної. У нього була рація і він мав повідомити членів банди, якщо б до будинку їхала поліція.

У той вечір бандити увірвались у будинок Мечеслава Жеребецького, вони вкрали 20 тис. доларів та ювелірних виробів на понад мільйон гривень. Під час пограбування члени банди катували власника помешкання – 61-річного Мечеслава Жеребецького, його 58-річній дружині завдали кілька легких ударів, зв’язали скотчем і залишили в альтанці, попередивши, щоб вона не чинила спротиву, тоді буде жити.

Унаслдіок побиття Мечеслав Жеребцький помер. Коли грабіжники втекли, жінка сама змогла розірвати скотч та зателефонувала в поліцію. Відомо, що бізнесмен займався земельними оборудками і виступав посередником у таких справах. Мечеслав Жеребецький є засновником низки компаній, зокрема ЖК «Брюховель».

Володимир Сливка стверджує, що не був обізнаний з намірами банди щодо вбивства. Наступного дня після пограбування, за словами Володимира Сливки, йому заплатили 4 тис. грн. Відтак зловмисника судили лише через вчинення крадіжки.

У вироку суду вказано, що у квітні 2021 року Володимир Сливка був причетний до ще одного пограбування, під час якого члени банди вкрали понад 720 тис. грн. Тоді Володимир Сливка також «стояв на шухері» і йому заплатили 4 тис. грн.

Володимир Сливка уклав з правоохоронцями угоду про визнання вини.

Дослідивши матеріали справи, суддя Василь Кавацюк визнав Володимира Сливку винним у вчиненні крадіжки (вчиненою у особливо великих розмірах чи групою осіб) і призначив 5 років тюрми, але суддя звільнив його від відбування покарання, встановивши три роки іспитового терміну. На вирок ще може бути подана апеляція.

Справи щодо інших членів банди розглядають окремо.