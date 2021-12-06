На полюванні поблизу Острога на Рівненщині стався нещасний випадок, унаслідок якого 38-річний мисливець отримав осколкове поранення ока. За яких саме обставин це сталося, з’ясовує поліція, тим часом травмованого прооперували. Це другий випадок в області від початку року, коли на полюванні влучають у людей.

Про поранення мисливця на полюванні у понеділок, 6 грудня, повідомила поліція Рівненської області, яка про цей випадок дізналася від медиків. З’ясувалося, що напередодні група з шести мисливців вирушила на полювання неподалік Острога. «Один з мисливців здійснив постріл, в результаті якого частина дробу поцілила у 38-річного чоловіка. Потерпілого із осколковим пораненням ока госпіталізували до Рівненської обласної лікарні», – повідомляє поліція.

Особи усіх учасників полювання встановлені, у них вилучили рушниці для експертизи. За фактом тяжкого або середньої тяжкості тілесного ушкодження з необережності розпочато розслідування. Слідчі встановлюють, хто саме здійснив постріл.

Як повідомляє «Суспільне», пораненого мисливця уже попередньо прооперували в офтальмологічному відділенні обласної лікарні. Однак дробинка застрягла у порожнині ока так, що для її видалення, можливо, доведеться повністю видалити око. Лікарі проводять додаткові обстеження та консультації з офтальмологами інших клінік.

Це вже другий випадок у цьому році, коли на полюванні влучають у людей. У листопаді під час нічного полювання у Вараському районі загинув 40-річний чоловік. Йому поцілив у шию товариш, який думав, що стріляє у косулю.