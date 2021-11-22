Від важких поранень людей врятував зимовий одяг

Під час полювання на Тернопільщині мисливець з Івано-Франківської області випадково підстрелив 61-річну жінку та її семирічну внучку. Компанія мисливців приїхала з сусідньої області на полювання в ліси Товстенської територіальної громади. Інцидент стався у неділю, 21 листопада, коли один з мисливців намагався підстрелити зайця. Після пострілу у здобич дробинки влучили у двох жительок села Свидова, які проходили неподалік. Завдяки міцному одягу жінки отримали легкі ушкодження.

Випадок стався близько 12:00, коли чоловіки полювали на краю лісу поблизу села Свидова Чортківського району. Один з мисливців вистрелив у зайця, який пробігав неподалік поля. У цей момент польовою дорогою проходила 61-річна жінка та її семирічна онука, яких зачепило дробинками від кулі. Обоє отримали поранення у різні ділянки тіла.

«За словами начальника Чортківського районного відділу поліції Анатолія Мельника, на Чортківщину приїхали мисливці з Івано-Франківської області для полювання на зайців. Один із чоловіків вистрілив у здобич, однак не переконався в тому, що поруч немає сторонніх осіб. Як наслідок, дробинки влучили у людей. Потерпілі – жінка, 1960 року народження, та її семирічна онучка. Вони йшли на цвинтар вздовж поля», – повідомляє поліція Тернопільської області.

Мисливці на місце події викликали швидку допомогу і поліцію. Фельдшери, які прибули на виклик, діагностували в жінки та дитини легкі тілесні ушкодження. За свідченням медиків, людей врятував зимовий одяг та далека відстань пострілу.

«Правоохоронці перевірили усі документи в мисливців з Івано-Франківської області. Під час перевірки встановили, що дозволи на полювання чоловіки мають. Також у них є документи на мисливську зброю. Однак чоловіки порушили безпеку на полюванні. А саме те, що стрільба в населених пунктах, а також ближче 200 метрів від жилих приміщень, категорично заборонена. Також заборонено стріляти «на шум», по цілі, яку нечітко видно, проти сонця чи в туман», – додали в поліції Тернопільщини.

Цю подію внесли в ЄРДР згідно із ч. 1 ст. 128 ККУ (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження). Триває розслідування. Старша жінка і її онука зараз знаходяться і лікарні. Однак найближчим часом поїдуть додому.