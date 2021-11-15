Від пострілу у шию чоловік загинув на місці

Уночі 15 листопада на полюванні загинув 40-річний мешканець Рівненської області. Чоловік загинув внаслідок поранення іншим мисливцем, який думав, що стріляє в косулю. Інцидент стався у лісі біля села Собіщиці. Правоохоронці вилучили зброю і наразі встановлюють усі деталі трагедії.

Троє мисливців з Вараського району Рівненської області вирушили на нічне полювання у ліс неподалік села Собіщиці. Як повідомляє поліція Рівненської області, близько 01:40 один з них, 40-річний мешканець Вараша, вистрелив, як він думав, у косулю. А коли підійшов, то виявив застреленим свого 40-річного товариша, й зателефонував на «102».

«Поліцейські під час огляду на тілі загиблого виявили наскрізне вогнепальне поранення шиї. Від отриманого вогнепального поранення 40-річний житель села Нова Рафалівка загинув на місці події», — повідомляє поліція.

Поліцейські встановили, що мисливська нарізна рушниця, з якої було здійснено постріл у людину, зареєстрована у встановленому порядку, однак дозволу на право полювання у чоловіків не було. Зброю вилучено. Слідчі Вараського районного відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 119 ККУ (вбивство з необережності). Якщо вину буде доведено у суді, мисливцю загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Зазначимо, що подібний випадок стався 13 листопада на Львівщині. На території мисливських угідь у Стрийському районі під час полювання від вогнепального поранення загинув 66-річний мисливець.